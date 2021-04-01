В Минприроды Чувашии вместо И.О. министра назначен ВРИО

Указом Главы Чувашии Александр Воробьев освобожден от исполнения обязанностей министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. В отставку он подал по собственному желанию и уволен 14 апреля — согласно пункту 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ. Временное исполнение обязанностей министра природных ресурсов и экологии с 15 апреля возложено на первого заместителя министра Елену Хомченко.
Опубликовано: 15 апреля 2021 г.
Читайте также:
Правительство отправили в отставку, а новые назначенцы многим хорошо знакомы
Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашии назначен Виктор Косачев
Исполняющим обязанности министра культуры Чувашской Республики назначена Роза Лизакова
Исполняющим обязанности руководителя Госжилинспекции Чувашии назначен Виктор Кочетков
Рекультивация свалки в Аликово улучшит качество жизни 11 тысяч жителей
Государеву гору в Мариинско-Посадском районе очистили от мусора
Инспекторы Минприроды Чувашии провели весеннюю подкормку лосей солью
Сельхозпредприятие подозревают в загрязнении русла речки Моргаушки навозом