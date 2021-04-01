В Минприроды Чувашии вместо И.О. министра назначен ВРИО

Указом Главы Чувашии Александр Воробьев освобожден от исполнения обязанностей министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. В отставку он подал по собственному желанию и уволен 14 апреля — согласно пункту 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ. Временное исполнение обязанностей министра природных ресурсов и экологии с 15 апреля возложено на первого заместителя министра Елену Хомченко.