Конкурс для предприятий и организаций республики!

ФБУ «Чувашский ЦСМ» информирует

С каждым годом все больше товаропроизводителей Чувашской Республики радуют потребителей своей качественной продукцией, выходят на российский и зарубежный рынки. Чтобы о высоком качестве вашей продукции или услуги узнали все — примите участие в ежегодном Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России».

Участие в конкурсе — хорошая возможность проанализировать свои сильные и слабые стороны, получить независимую экспертную оценку работы в области качества и конкурентоспособности. Несомненно, это и мощный сигнал для потребителей и партнеров, год от года все требовательнее относящихся к качественной составляющей любой организации. Это и признание на российском рынке через возможности Программы «100 лучших товаров России».

За минувшие годы участие в конкурсе приняли 438 предприятий и организаций республики, представившие 692 вида товаров и услуг. В копилке достижений Чувашии — 165 лауреатов и 315 дипломантов Программы. Их продукция и услуги маркированы логотипом победителя конкурса, который в течение двух лет безвозмездно можно использовать в рекламных целях.

Церемония торжественного награждения лауреатов конкурса в Чувашской Республике проходит в рамках празднования Всемирного дня качества на Республиканской научно-практической конференции в присутствии Главы Чувашской Республики и почетных гостей.

Лучшие работники предприятий-победителей конкурса награждаются почетными знаками «Отличник качества», а руководители — знаками «За достижения в области качества».

Лучшим российским предприятиям ежегодно вручаются высшие награды — призы «ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА», «ЛИДЕР КАЧЕСТВА» и специальные почетные награды: для продовольственных товаров приз «Вкус качества», для изделий народных и художественных промыслов приз «НАРОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ». Новые инновационные проекты отмечаются призом «ИННОВАЦИЯ», а предприятия, осваивающие импортонезависимое производство — призом «ЗА УСПЕХИ В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ».

Чувашские товаропроизводители были отмечены призом «ЛИДЕР КАЧЕСТВА» в 2010 году.

В этом году конкурс проводится в двух товарных группах — «Продукция» и «Услуги».

Предусмотрены следующие номинации:

«Продовольственные товары»

«Промышленные товары для населения»

«Продукция производственно-технического назначения»

«Изделия народных и художественных промыслов»

«Услуги для населения»

«Услуги производственно-технического назначения».

Необходимые документы размещены на сайте ФБУ «Чувашский ЦСМ» — csm21.cap.ru.

По вопросам участия обращаться:

г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 42.

Тел. 33-44-61, факс 66-62-16. E-mail: stand_csm@chtts.ru

Надеемся увидеть лучших чувашских товаропроизводителей в числе обладателей высших наград конкурса «100 лучших товаров России» 2021 года.