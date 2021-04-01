На очередном заседании ВЭС Чувашии под председательством главы Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова рассмотрен ход реализации Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на 2020-2025 годы в Козловском и Урмарском районах.
Как отметил Глава республики Олег Николаев, предваряя обсуждение, данный формат анализа дел в муниципалитетах дает четкое понимание адекватности планов и их реального исполнения. А самое главное, того, что надо предпринять для повышения эффективности управленческих решений на местах.
В последние годы в этих районах наметились позитивные изменения как в АПК, так и в промышленности. В Козловском, по докладу главы райадминистрации Фирдавиля Искандарова, успешно заработало предприятие станкостроительного профиля, в Урмарах более 7 лет действует завод по выпуску гидроаккумуляторов, составляя серьезную конкуренцию китайским производителям аналогичной продукции. Есть серьезные подвижки в сельском хозяйстве. В то же время в водотеплоснабжении муниципалитетов существуют немалые проблемы, связанные прежде всего с износом сетей и оборудования.
Анализ состояния дел по своим отраслям представили руководители профильных министерств. Анатолий Аксаков обещал поддержку в решении тех или иных локальных вопросов.
Состоялось заседание Высшего экономического совета республики
На очередном заседании ВЭС Чувашии под председательством главы Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова рассмотрен ход реализации Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на 2020-2025 годы в Козловском и Урмарском районах.