Состоялось заседание Высшего экономического совета республики

На очередном заседании ВЭС Чувашии под председательством главы Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова рассмотрен ход реализации Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на 2020-2025 годы в Козловском и Урмарском районах.

Как отметил Глава республики Олег Николаев, предваряя обсуждение, данный формат анализа дел в муниципалитетах дает четкое понимание адекватности планов и их реального исполнения. А самое главное, того, что надо предпринять для повышения эффективности управленческих решений на местах.

В последние годы в этих районах наметились позитивные изменения как в АПК, так и в промышленности. В Козловском, по докладу главы райадминистрации Фирдавиля Искандарова, успешно заработало предприятие станкостроительного профиля, в Урмарах более 7 лет действует завод по выпуску гидроаккумуляторов, составляя серьезную конкуренцию китайским производителям аналогичной продукции. Есть серьезные подвижки в сельском хозяйстве. В то же время в водотеплоснабжении муниципалитетов существуют немалые проблемы, связанные прежде всего с износом сетей и оборудования.

Анализ состояния дел по своим отраслям представили руководители профильных министерств. Анатолий Аксаков обещал поддержку в решении тех или иных локальных вопросов.