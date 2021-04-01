Центробанк рекомендовал продлить до 1 июля реструктуризацию кредитов для граждан и предпринимателей

Как сообщает Центр «Мой бизнес», критериями для принятия решения о реструктуризации кредитов или займов граждан являются заболевание заемщика (или члена его семьи) COVID-19 или снижение его дохода до уровня, не позволяющего обслуживать задолженность. Ранее предполагалось, что рекомендации Банка России в адрес финансовых организаций о реструктуризации кредитов граждан и представителей малого и среднего бизнеса, столкнувшихся с ухудшением финансового положения из-за пандемии, прекратят свое действие с 1 апреля 2021 года.

Отмечается, что реструктуризация, наряду с кредитными каникулами, оказалась достаточно эффективным антикризисным инструментом, позволяющим снизить риски дефолта заемщиков, обеспечить многим гражданам, попавшим в сложную ситуацию, возможность восстановить платежеспособность и продолжить исполнять свои обязательства перед кредиторами.