Из-за паводка жителям десяти населенных пунктов пенсию выплатят досрочно

Досрочную доставку пенсий и социальных выплат за апрель жителям населенных пунктов, находящихся под угрозой затопления, почтовые отделения начали с 5 апреля. В «паводковом списке» 10 населенных пунктов. Это село Сурский Майдан, поселки Соловьевский и Борки Алатырского района, квартал «Зеленый» города Алатыря, села Кожевенное и Сыреси Порецкого района, деревни Нижний Магарин и Егоркино, поселок Автобус Шумерлинского района и деревня Татарские Тимяши Батыревского района. Как сообщают в пресс-службе Отделения ПФР по Чувашии, досрочно пенсию получат 98 жителей республики на общую сумму 1,6 млн рублей.
Опубликовано: 7 апреля 2021 г.
Читайте также:
Как работает почта, МФЦ, Сбербанк и другие службы в нерабочую неделю
Более 10 тысяч ветеранов получат выплаты к 75-й годовщине Победы вместе с апрельской пенсией
Бывшие ветеринары в суде отстояли право на "сельскую" надбавку к пенсии
Цитата номера
Работа на пенсии: помеха или помощь?
Получайте услуги Пенсионного фонда, не выходя из дома
В те же сроки, но только на «Мир»: в ПФР рассказали об изменениях в получении пенсий
«Серебряное» волонтерство помогает людям старшего возраста найти себя после выхода на пенсию