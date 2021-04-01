Из-за паводка жителям десяти населенных пунктов пенсию выплатят досрочно

Досрочную доставку пенсий и социальных выплат за апрель жителям населенных пунктов, находящихся под угрозой затопления, почтовые отделения начали с 5 апреля. В «паводковом списке» 10 населенных пунктов. Это село Сурский Майдан, поселки Соловьевский и Борки Алатырского района, квартал «Зеленый» города Алатыря, села Кожевенное и Сыреси Порецкого района, деревни Нижний Магарин и Егоркино, поселок Автобус Шумерлинского района и деревня Татарские Тимяши Батыревского района. Как сообщают в пресс-службе Отделения ПФР по Чувашии, досрочно пенсию получат 98 жителей республики на общую сумму 1,6 млн рублей.