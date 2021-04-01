Перевод на удаленку работников старше 65 лет стал рекомендательным

Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

За работающими пенсионерами сохраняется приоритетное право на дистанционную занятость, однако решение об этом работодатели будут теперь принимать самостоятельно, ориентируясь на ситуацию с коронавирусом в регионе.

Постановлением также отменяются временные правила по оформлению больничных листов для граждан старшего возраста, которые действовали в период введения карантинных мер. Ранее ограничение на привлечение работающих пенсионеров к очному исполнению трудовых обязанностей вводилось по решению местных властей при ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе, и работодатели обязаны были перевести таких работников на удаленку с сохранением прежней зарплаты или отправить их на больничный, который оплачивался напрямую из средств Фонда социального страхования. Это связано с тем, что граждане старше 65 лет находятся в зоне риска по COVID-19 и переносят заболевание особенно тяжело.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ По данным ПФР, всего в России более 7 млн работающих пенсионеров.