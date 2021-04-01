С 1 апреля табачная продукция не может стоить дешевле 107,78 рубля

На нее по аналогии с алкоголем устанавливается единая минимальная цена.

Она рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4, сообщает «РГ». Ранее минимальная цена на табачную продукцию рассчитывалась, наоборот, от максимальной розничной цены — она составляла 75% от нее.

Единая минимальная цена сама по себе не приведет к росту цен на легальную табачную продукцию, полагают эксперты. Львиная ее доля и так стоила дороже 108 рублей. В прошлом году средняя цена пачки сигарет составляла порядка 120 рублей. После значительного повышения акцизов с 1 января 2021 года средняя цена пачки сигарет в текущем году, по оценкам Минфина, составила около 140 рублей.

Зато единая минимальная цена станет еще одной «меткой» нелегальной табачной продукции (помимо маркировки). При средней цене в 120 рублей за пачку на российском рынке встречались сигареты и в два раза дешевле. По разным оценкам, доля такой продукции достигает 8-10%. Теперь все сигареты по цене ниже 107,78 рубля автоматом можно считать нелегальными. Правда, в течение еще трех месяцев можно реализовать табачную продукцию, которая была произведена или ввезена ранее, по ценам ниже новой минимальной.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ По данным Всемирной организации здравоохранения, в России курят более 34 млн человек. Это более 28% населения старше 15 лет.