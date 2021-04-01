Райпо идет навстречу

Данные о поголовье скота в сельской местности собираются по результатам сельскохозяйственной переписи или согласно статистическим отчетам глав сельских поселений. В Мариинско-Посадском районе, к примеру, во всех коллективных, фермерских, личных подсобных хозяйствах в прошлом году насчитывалось 2451 голова крупного рогатого скота, 30897 голов птицы. Впрочем, и без статистики понятно, что сельское население, которое стремительно стареет, предпочитает держать мелкую живность, ухаживать за которой гораздо проще. И тут сельчанам на помощь приходит Октябрьское райпо, реализуя по заявкам молодняк птицы.

Сегодня свое новое место прописки получат 327 кур-несушек. Белые, рыжие, словно волнуясь перед встречей с новыми хозяевами, в специальных металлических ящиках для транспортировки они суетятся, громко кудахчут. Перед отправкой они проходят контроль специалистов местного ветеринарного участка. Птица уже провакцинирована от птичьего гриппа, есть даже все необходимые сопроводительные документы, но у пробных партий ветеринары раз в год берут контрольные анализы крови, чтобы убедиться в отсутствии этого опасного заболевания.

В деревне Кугеево птицевоз останавливается прямо у магазина райпо, где нас ждут два покупателя. Пять несушек отправляются в хозяйство Николая Петрова, ночного сторожа в местной школе. Компанию им составят шесть кур, которые уже есть в подворье, так что Николай Ильич надеется на хороший «урожай» яиц.

Лидии Яковлевой в феврале исполнилось 70 лет. Она проработала всю жизнь дояркой в совхозе и хорошо знает, как ухаживать за скотиной. Дети живут в городе, она с супругом в деревне, но тот нуждается в особой заботе и внимании. В прошлом году Лидия Гавриловна была вынуждена расстаться с коровой, теперь держит только овец и птицу. «Молодцы, райпо хорошо обслуживает. В магазине все есть», — говорит сельчанка и спешит домой к мужу.

— Объявления о приеме заявок на реализацию кур-несушек, бройлеров, гусят, утят, мулардов, индоуток уже в конце января развешиваем в магазинах, — рассказала продавец кугеевского магазина Людмила Спиридонова. — В деревне чуть больше двухсот дворов, правда, зимой многие пустуют. Молодежи мало. Приезжают дачники, многие на лето берут птицу. За 1,5 месяца продала 150 штук. Пока еще холодно, но впереди апрель, май.

Алевтина Осиповна Николаева из деревни Новое Байгулово в свои 80 лет тоже не сидит без дела. В прошлом году купила 25 уток, в этом 6 кур-несушек.

— Пока, — уточняет покупательница, — кур у меня было больше, но из-за лисы, свободно гулявшей по нашей улице, осталась без птицы. Местные охотники так и не смогли ее поймать. Может, индюков возьму попозже. Кур домой отвезу, за пшеницей приду.

Своих новых питомцев разглядывает Людмила Васильева. Она недавно променяла городской уклад жизни на деревенский. Выйдя с мужем на пенсию, решила вернуться из Сургута в родительский дом.

— Зимой катаемся на лыжах, теплицу поставили, рассада вовсю растет, — рассказала пенсионерка. — Два года подряд держали индюков, сейчас прикупили четырех несушек. Корову, козу держать тяжело, здоровье все равно уже не то. Вернулись в родные места, ничуть не жалеем, ведь здесь родились, выросли. Хлеб нам свежий привозят. Лишь бы работал магазин.

Борис Петрович Борисов — староста деревни. Больше 20 лет работал вахтовым методом в Москве на военном заводе, выйдя на пенсию, решил остепениться.

— Дом капитальный, со всеми удобствами. Природа замечательная, — говорит он. — Деревня потихонечку живет, не чета некоторым. Спасибо кооператорам, обслуживают. Люди подходят, того привезите, другого, райпо всегда идет навстречу. Взял пока 7 голов птицы, летом думаю прикупить мулардов.

— Курочки поедут домой с комфортом? — уточняю под грохот заведенного снегохода.

— Да. Самый бюджетный вид транспорта, — отвечает собеседник.

В Шанарах машина притормаживает прямо посреди улицы. Три покупательницы быстро, уверенными движениями перекладывают несушек в свою тару и разбегаются, каждая по своим делам. А заготовитель, экспедитор райпо Надежда Халтурина вместе с водителем собирается дальше. Имея в своем багаже высшее зоотехническое образование, более чем двадцатилетний опыт работы, она всегда готова подсказать, помочь советом. Впереди у нее — Аксарино, Карабаши, Тогаево, Дубовка, Эльбарусово и другие деревни, разбросанные в разных уголках района.

— Октябрьское райпо — одно из градообразующих предприятий района, — прокомментировал глава администрации Мариинско-Посадского района Владимир Мустаев. — Только в прошлом году райпо перечислило более 30 миллионов рублей налогов, стабильно обеспечивает заработной платой 220 жителей района. Закупает у населения молоко, лекарственные травы, овощи, обеспечивает не только продуктами питания, но и комбикормами, удобрениями. Такие предприятия мы всегда рады поддерживать.

Заготовительная отрасль — одно из приоритетных направлений деятельности предприятий и организаций Чувашпотребсоюза. В 2020 году кооператорами закуплено сельхозпродукции и сырья на 1,1 млрд рублей. Сельскому населению за сданную сельхозпродукцию выплачено около 650 млн руб. Реализовано личным подсобным хозяйствам 143 тыс. штук молодняка птицы, 163 тонны семенного картофеля, лука-севка, 800 тонн минеральных удобрений, 6,4 тыс. тонн фуражного зерна, комбикорма и отрубей.

Надежда Антонова

Фото: Реализация молодняка птицы в Октябрьском райпо Чувашпотребсоюза.