Инспекторы ГИБДД задержали тракториста, протаранившего пять автомобилей

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении нетрезвого «тракториста», устроившего гонки во дворах домов по улице Гладкова и повредившего пять автомашин. Сообщение об этом поступило в дежурную часть полиции во втором часу ночи 23 марта. К месту происшествия выехал ближайший экипаж ГИБДД — инспекторы Станислав Кртин и Евгений Кошкин. Очевидец рассказал им, что пытался задержать неадекватного водителя, но тот скрылся, потеряв по пути один ботинок. Тут сотрудники ГИБДД заметили отъезжающее от соседнего дома такси — в его салоне и находился тот самый «тракторист». В отношении любителя ночных гонок составлено сразу шесть материалов по административным правонарушениям; по решению суда 22-летнего парня на 10 суток поместили под арест в спецприемник. Кроме того, в отношении ранее судимого чебоксарца возбуждено уголовное дело за угон трактора, принадлежащего одной из чебоксарских фирм.