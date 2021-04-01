У 101-го маршрута изменится схема и интервал движения

Для снижения напряженности транспортного обслуживания в сообщении «Чебоксары — Новочебоксарск» будут изменены схема и график движения межмуниципального автобусного маршрута № 101. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Владимира Осипова, с 12 апреля схема для этого маршрута будет такой: Новочебоксарск (Сокол) — Ельниковский проезд — улица 10-й Пятилетки — Чебоксары (Маштехникум). А от «Маштехникума» 101-й маршрут поедет по муниципальному маршруту № 32, сообщают в Минтрансе. Кроме этого, на линии увеличится количество машин среднего и большого класса — в час пик число автобусов на 101-м маршруте возрастет с 3 до 21, а интервал их движения составит от 7 до 10 минут. Напомним, проблему пассажирских перевозок между Чебоксарами и Новочебоксарском Олег Николаев обозначил в Послании Госсовету Чувашии.