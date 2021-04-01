Определен банк-агент по выплате возмещения вкладчикам «Мегаполиса»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «Мегаполис» (г. Чебоксары) стало ПАО Сбербанк. Об этом сообщает департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
«Мегаполис» лишен лицензии за нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность. Агентство начнет выплаты его вкладчикам с 5 апреля 2021 года. В целях их оперативности и создания надлежащих условий для людей планируется задействовать около 70 структурных подразделений ПАО Сбербанк. При этом в Чувашии страховое возмещение будут выплачивать не менее 40 отделений банка-агента, в том числе не менее 30 — в Чебоксарах.
По оценкам Агентства, 98% вкладчиков «Мегаполиса» получат возможность полностью возместить свои вклады из Фонда обязательного страхования вкладов. Сбербанк будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам ООО КБ «Мегаполис» в течение не менее 1 года. В соответствии с законодательством возмещение будет выплачиваться до дня завершения в отношении банка ликвидационных процедур.

Опубликовано: 2 апреля 2021 г.


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