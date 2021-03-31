Спортшкола «Дельфин» задолжала строителям

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Порецком районе прокуратура добилась выплаты задолженности по муниципальному контракту в размере около 6 млн рублей.
В сентябре прошлого года по результатам проведенного электронного аукциона между ДЮСШ «Дельфин» и ООО «СтройИнвест и К» заключен муниципальный контракт на строительство стадиона и хоккейной площадки в селе Порецкое в срок до 25 декабря того же года. Несмотря на выполнение всего объема работ и приемку их заказчиком, администрация спортшколы в установленный контрактом срок не произвела их оплату, образовалась задолженность свыше 5,8 млн руб. Прокуратура района внесла в адрес директора учреждения представление с требованием незамедлительного погашения долга. И только после этого подрядчик получил деньги.

Опубликовано: 31 марта 2021 г.


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