Про фристайл за чашкой чая

Путь спортсмена к медалям соревнований самого высокого уровня порой тернист и сложен. Вот и у Ланы Прусаковой перед чемпионатом мира, на котором фристайлистка завоевала серебряную медаль, на тренировочном сборе сломалась лыжа и маме спортсменки пришлось везти запасную пару инвентаря для Ланы из дома. Как раз о подготовке к мировому первенству и выступлении на турнире шла речь на встрече спортсменов сборной России по фристайлу Ланы Прусаковой и Дмитрия Мулендеева с ректором ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андреем Александровым. Также за чашечкой чая спортсмены успели рассказать интересные истории о себе.

Недавно они вернулись из Швейцарии — закончились соревнования в международном календаре, но это не значит, что сезон окончен.

В Сочи 15-16 апреля пройдет чемпионат России по фристайлу в дисциплинах «слоуп-стайл» и «биг-эйр». Лана Прусакова в этих состязаниях участвовать не будет, а выступление Дмитрия Мулендеева пока под вопросом: чтобы составить конкуренцию лучшим фристайлистам страны, ему нужно восстановиться от травмы голеностопа. Кстати, Дмитрий выступал на чемпионате мира уже с этой травмой, и ему не удалось показать все, на что он способен.

В плотном графике спортсменов нашлось время для встречи с ректором университета, в котором Лана обучается, а Дмитрий его уже окончил. Тем более есть приятный повод — серебряная медаль Ланы Прусаковой на чемпионате мира. Стол пестрил сладкими вкусностями — все было готово для беседы в уютной обстановке.

«Хорошо, что копилка достижений студентов университета пополнилась такой наградой, — тепло поздравил Андрей Александров Лану Прусакову с медалью чемпионата мира. — Это в принципе имидж университета, поэтому поздравляем тебя с этим достижением и желаем дальнейших побед».

Лана Прусакова рассказала, как она отрабатывала трюк double corp 1260, который принес ей награду. «Перед финалом чемпионата мира я решила обхитрить немного свой мозг, — поделилась она секретом. — Я сказала себе, раз у меня double corp 1260 не получается, а double corp 1080 получается, то я сделаю его, и во время полета подумаю — усложнить мне трюк или нет».

«Трюки, которые делают мальчики, намного сложнее, — отметил в свою очередь Дмитрий Мулендеев. — Там координации нужно гораздо больше, чтобы быстро сориентироваться».

В спорте важна не только физическая форма, огромную роль играет настрой на победу. После неудачного выступления в начале сезона на этапе Кубка мира в Австрии Лана Прусакова прибегла к помощи спортивного психолога Анны Елисеевой, супруги биатлониста Матвея Елисеева. «Все три месяца от Кубка мира в Австрии до чемпионата мира мы вместе работали, и скорее всего без ее помощи я бы не справилась, — отметила спортсменка. — Физически я была подготовлена хорошо и могла сделать свою программу. Побеждает не тот, у кого самая сильная программа, а тот, кто готов к успеху физически и морально».

Также в беседе Лана Прусакова рассказала о взаимоотношениях со своей партнершей по сборной России чемпионкой мира Анастасией Таталиной. Они познакомились в 2014 году и сразу подружились, а когда начали вместе выступать на соревнованиях, в отношениях появился дух соперничества. Но при этом на состязаниях спортсменки стараются поддерживать друг друга.

Фото Максима Васильева

Во время беседы Лана Прусакова призналась, что уже попробовала свою серебряную медаль на вкус. «Чувствуется, что настоящее серебро», — с улыбкой отметила спортсменка.