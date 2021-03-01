Отменяются льготы по кредитным платежам, введенные в период пандемии

С 1 апреля заканчивается действие целого ряда льгот, которыми пользовались заемщики в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Центробанк.

В прошлом году Центробанк выпустил рекомендации, которые значительно облегчали жизнь заемщикам в условиях пандемии. Банки должны были по их заявлениям проводить реструктуризацию кредитов — перенос сроков платежа, снижение его размера… С 1 апреля 2021 года заемщики, заболевшие коронавирусом или потерявшие доход в период пандемии, не смогут на этом основании подать заявление о реструктуризации. Они должны быть готовы просто встать в график платежей, комментируют в Центробанке.

Между тем в Чувашии растет спрос на кредиты. По данным пресс-службы Отделения-НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России, на 1 января 2021 года общий объем кредитных обязательств граждан и предприятий вырос за год на 11,3%, до 207,2 млрд рублей. Причем положительная динамика зафиксирована как по кредитному портфелю бизнеса — на 4,9%, до 57,7 млрд рублей, так и по портфелю розничного кредитования — на 14,1%, до 149,5 млрд рублей.