Алексей Ладыков провел «прямую линию» с горожанами

Парковки, школы, тротуары…

Вместе с главой администрации города в зале присутствовали руководители структурных организаций администрации города и главы городских районов. Вопросы, а их набралось более 250, поступали и по многоканальному телефону, и через интернет, в ленте Инстаграм. Разговор с горожанами в прямом эфире продлился полтора часа. Предлагаем вашему вниманию ключевые моменты «прямой линии».

Состояние дворов, внутридворовых дорог и ремонт тротуаров

Это одна из самых «популярных» тем у горожан. По словам сити-менеджера, согласно Указу Главы республики разрабатываются проекты по благоустройству дворовых территорий, межквартальных проходов и проездов. Вопрос решается совместно с главами районов, депутатами и активистами.

«По нашей оценке, 70% тротуаров находятся в неудовлетворительном состоянии. Необходимая сумма на их ремонт — 800 млн рублей, за короткое время решить эту проблему не сможем. В прошлом году на замену тротуаров было выделено 178 млн рублей, работа в этом направлении продолжается», — отметил глава администрации.

Где бы нам припарковаться?

Не менее важный вопрос — отсутствие достаточного количества парковочных мест. Решать эту проблему необходимо с нескольких сторон. Например, за счет увеличения числа платных парковок. По словам главы администрации, чтобы выбрать оптимальные места для паркинга, проводятся опросы горожан. В любом случае введение новых парковочных мест мера необходимая. А человек, приобретающий личный транспорт, должен быть готов к тому, чтобы оплачивать комфортную парковку.

При этом, отвечая на просьбу о возврате паркоматов, Алексей Олегович отметил, что оплачивать парковку можно будет только через мобильные приложения или при помощи смс-сообщения. Таковы современные тенденции: как показывает практика больших городов, паркоматы уходят в прошлое.

О новых образовательных учреждениях

Этот вопрос особенно актуален для новых микрорайонов города. В частности, жителей «Садового» интересовало строительство школы в их микрорайоне. Как известно, стройка на сегодняшний день здесь заморожена — администрация города расторгла контракт с подрядной организацией, которая не выполняла работы согласно установленному графику. «В ближайшее время мы планируем заключить контракт с новой подрядной организацией, выйти на площадку и ускоренными темпами вести строительство, чтобы к сентябрю следующего года ввести школу в эксплуатацию и запустить учебный процесс», — прокомментировал Алексей Олегович.

Отвечая на вопросы жителей других микрорайонов, глава администрации отметил, что в настоящее время на уровне правительства региона ведется подготовка к строительству новых школ на территории Чебоксар. «В первую очередь рассматриваются микрорайоны «Университетский», «Радужный», «Лента», «Новый город», «Солнечный» и «Акварель», — уточнил Алексей Ладыков.

Транспортный вопрос

Горожане интересовались, когда поступят новые троллейбусы. Алексей Олегович заверил, что на сегодняшний день большая часть троллейбусов поступила, а в ближайшее время город должен получить и троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Кстати, сегодня стало известно о поступлении последней партии этих машин. «Таким образом, поставка 68 троллейбусов в рамках исполнения государственных контрактов завершена полностью. Из них 16 единиц — на увеличенном автономном ходу. В настоящий момент межведомственная комиссия осуществляет приемку новых машин», — написал на своей странице в Инстаграме Алексей Ладыков.

В разрезе транспортной тематики выделялись вопросы жителей микрорайона «Солнечный» о необходимости троллейбусного маршрута в их районе. «Запуск в микрорайон троллейбусного маршрута — это вопрос решенный. Ориентировочно через месяц новые «безрогие» будут выпущены в рейс», — обозначил глава администрации.

Также горожане просили сократить или убрать интервал между оплатами по банковской карте в общественном транспорте, чтобы единовременно оплачивать проезд за двух и более людей. Алексей Олегович пояснил, что это вынужденная мера, она применяется для безопасности, чтобы предотвратить возможное хищение денежных сумм с карты. Как альтернативный вариант можно использовать «привязанную» к смартфону электронную банковскую карту для дополнительной оплаты проезда, не дожидаясь окончания ограничительного периода. Алексей Олегович распорядился провести информационную работу с населением по этому вопросу.

Участковые пункты полиции

Открыть дополнительные участковые пункты полиции просили жители микрорайонов «Садовый», «Солнечный», «Альгешево-2». Принимая во внимание востребованность таких стационарных помещений, Алексей Ладыков заверил горожан: «Из бюджета города на эти цели будут выделены средства. Сейчас мы в поиске помещений и оборудования. Надеемся в этом году открыть».

Во время «прямой линии» горожане обращались с просьбами разрешить проблемы с жилищными компаниями, просили подумать о введении социальной карты для пенсионеров, организовать молодежную городскую хоккейную команду.

Не мене актуальными были вопросы, связанные с уборкой и вывозом снега и бездомными животными. Алексей Ладыков рассказал, что строительство нового пункта передержки для бездомных собак начнется в следующем году. Он будет находиться в Лапсарской промзоне. При этом планируется расширение уже существующего приюта для животных. Что касается снега, то прошедшая зима показала — соответствующие городские службы удовлетворительно справились с обильными снегопадами. Сити-менеджер сообщил также о планирующемся строительстве снегоплавильной станции. На данный момент ведется разработка проектно-сметной документации.

«Большинство вопросов носит частный характер. С одной стороны, это говорит о том, что системно мы идем в правильном направлении, с другой — нужно проанализировать работу на местах», — сказал Алексей Ладыков, подводя итоги «прямой линии».

Фото cap.ru

После «прямой линии» на своей странице в Инстаграме Алексей Ладыков поблагодарил всех неравнодушных и активных горожан, принявших в ней участие.