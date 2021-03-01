Центр «Мой бизнес» помогает реализовать идеи предпринимателей

Большая поддержка для малого и среднего бизнеса

Год назад в Чувашии появился Центр «Мой бизнес» — площадка, где в одном месте начинающие и уже преуспевшие предприниматели могут получить все услуги для развития своего дела. Центр работает по принципу «одного окна» и максимально удобен для представителей бизнес-сообщества. За год здесь получили поддержку сотни предпринимателей. Об итогах в Центре «Мой бизнес» рассказали на брифинге для журналистов.

Все в одном месте

Под одной крышей известного, пожалуй, каждому деловому человеку здания Республиканского бизнес-инкубатора по проспекту Ленина, 12б в Чебоксарах собраны все институты поддержки предпринимателей, доступные в Чувашии: это Агентство по поддержке малого бизнеса (АПМБ), Гарантийный и Венчурный фонды, бизнес-инкубатор, Центр экспортной поддержки и еще порядка десяти организаций инфраструктуры поддержки предпринимателей. Здесь же расположены бизнес-окна МФЦ, предоставляющие предпринимателям государственные и муниципальные услуги и услуги корпорации МСП. А летом структуру Центра «Мой бизнес» дополнил Центр инноваций социальной сферы — для поддержки и развития социального предпринимательства. Помощь в Центре «Мой бизнес» оказывают самую разную и на всех этапах развития компании — от финансовой поддержки в виде микрозаймов и поручительства при получении кредитов до разработки бизнес-планов и полезных тренингов и семинаров и многого другого.

С начала прошлого года АПМБ предоставило предпринимателям более 600 микрозаймов на общую сумму свыше 1,3 миллиарда рублей. По словам руководителя Центра «Мой бизнес» Татьяны Макаркиной, доступность льготных кредитов для предпринимателей постоянно растет, как и объем портфеля микрозаймов: по сравнению с предыдущим годом их выдано почти в два раза больше. Так, по программе скоринга срок рассмотрения заявок сокращен до 1 рабочего дня, а пакет документов уменьшен в 5 раз. Снижен процент покрытия залогового обеспечения для начинающих. А в этом году заемные средства начали предоставлять еще и самозанятым — на днях одобрили первую такую заявку. В Центре «Мой бизнес» особо подчеркивают, что словосочетания «микрофинансовая организация», которое у большинства вызывает негативные ассоциации, применительно к этой структуре опасаться не стоит, так как Центр «Мой бизнес» — организация государственная.

В целом за минувший год центр «Мой бизнес» предоставил более 4 тысяч услуг. Среди самых популярных — консультационная и образовательная поддержка и услуги софинансирования расходов по сертификации и продвижению продукции. Все услуги оказываются или бесплатно, или на условиях софинансирования.

Расширились круг получателей и объемы поддержки и Гарантийного фонда. Он приходит на помощь бизнесу, когда у субъектов малого и среднего предпринимательства не хватает залогового обеспечения при получении кредитов и займов в банке. Организация существует уже более 11 лет и за это время ей выдано более одной тысячи поручительств, привлечено более 10 миллиардов кредитных средств. В прошлом году Гарантийный фонд выдал 201 поручительство более чем 160 субъектам малого и среднего предпринимательства. Такое «финансовое плечо» позволило представителям МСП привлечь в банках на развитие своего бизнеса более 2,4 миллиарда рублей кредитных средств.

Поддержки будет еще больше. Как рассказала руководитель фонда Ольга Ланцова, срок поручительства Гарантийного фонда увеличен с 7 до 10 лет, а срок поручительства под банковские гарантии — с 3 до 7 лет. Больше стал и объем предоставляемого единовременно поручительства — он увеличен с 25 до 100 миллионов. «Это очень хорошее подспорье бизнесу, который реализует крупные инвестпроекты. Поручительство свыше 25 миллионов уже выдано двум заемщикам под инвестцели», — отметила она.

Кроме того, рассчитывать на поддержку Гарантийного фонда теперь могут организации, осуществляющие лицензируемые виды деятельности, например, общепит, стартапы (организации, зарегистрированные менее 6 месяцев) и самозанятые. Бизнесу, зарегистрированному на территории моногородов и предпринимателям из пострадавших во время пандемии отраслей независимо от регистрации предоставят скидку в размере 50% на комиссию фонда.

«Такое взаимодействие, когда все институты собраны вместе, дает синергетический эффект, — отметили на брифинге. — Оно позволило еще большему количеству предпринимателей воспользоваться услугами как государственного микрокредитования, так и Гарантийного фонда на пользу своего бизнеса».

На поддержку социального предпринимательства Весь февраль в Центре «Мой бизнес» проходили обучающие мероприятия для социальных предпринимателей — людей, ведущих деятельность в социальной сфере, скажем, в трудоустройстве инвалидов. На них, в частности, рассказывалось, как социально ориентированным предпринимателям получить статус в ФНС и как воспользоваться господдержкой в виде грантов.

Знания — это ресурс

В бизнесе деньги значат многое, но зачастую знания и компетенции являются не менее важным ресурсом для предпринимателей. Понимая это, в Центре «Мой бизнес» развивают «нефинансовую» поддержку бизнеса — это консультации по различным вопросам ведения своего дела, программы вовлечения и популяризации предпринимательской деятельности, услуги составления бизнес-планов, обучающие семинары и тренинги с участием известных спикеров. Так, в практику бизнес-инкубатора вошло проведение юридических дней, которые пользуются большим успехом у предпринимателей.

В прошлом году особую популярность имели программы для безработных и молодых пенсионеров, желающих открыть свое дело. А услугой подготовки бизнес-плана воспользовались более ста предпринимателей. Заметим, обучают и консультируют в центре «Мой бизнес» представителей субъектов МСП бесплатно. Услугами могут воспользоваться как новички, так и опытные предприниматели — это прекрасная возможность расти и развиваться.

Ну а если предприниматели и субъекты МСП присматриваются к зарубежным рынкам, в Центре экспортной поддержки подскажут, с чего начать. Обратиться за помощью могут как действующие экспортеры, так и те, кто только задумывается об экспорте. В прошлом году поддержку получили 196 предпринимателей, еще 55 организаций вывели на экспорт. «Услуги совершенно разные: от консультаций по внешнеторговым вопросам и таможенного регулирования до размещения на электронных торговых площадках и участия в международных выставках. Каждый месяц для экспортеров мы проводим семинары, — сообщил Григорий Данилов. — В год пандемии экспорт, как ни странно, вырос. Если в 2019 году продукции экспортировано на 200 миллионов долларов США, то в 2020 году — уже 248. Продукцию отгружали не только представители крупного бизнеса, но и субъекты МСП: их объемы выросли почти на 10%». Кстати, в прошлом году чувашские предприятия экспортировали свою продукцию в 89 стран. Больше всего — в Казахстан, Белоруссию, Узбекистан и Китай.

«Наверное, самое главное достижение Центра «Мой бизнес» в том, что у предпринимателей появилась единая точка входа. Обратившись в одну из структур центра «Мой бизнес», они заодно могут узнать о других формах поддержки или получить консультацию, — отметил руководитель Республиканского бизнес-инкубатора Дмитрий Щепелев. — В зависимости от потребностей предприниматель может получить здесь практически любую услугу. Задача Центра «Мой бизнес» — сделать так, чтобы вести бизнес было комфортно, а получать меры поддержки удобно».

КСТАТИ И еще несколько приятных новостей для бизнеса. С этого года центр «Мой бизнес» запустил подкаст в ютубе — два раза в месяц выходят новости для предпринимателей. А совсем скоро в здании центра «Мой бизнес» начнется капремонт — пространство для реализации бизнес-идей станет еще комфортнее.

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