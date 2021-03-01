Чебоксарский «Спартак» выступит в первенстве России

Решение было принято на встрече руководства города, депутатского корпуса с игроками и тренерским штабом футбольной команды. Накануне тренировку «Спартака» на клубной базе посетили глава городской администрации Алексей Ладыков, глава города Чебоксары Олег Кортунов и депутаты Горсобрания. В прошлом году столичный «Спартак» выиграл чемпионат Чувашии и теперь решил попробовать свои силы в третьем по значимости дивизионе чемпионата России — кубок МФС «Приволжье». В этих соревнованиях участвуют непрофессиональные клубы. Состязания проходят в десяти межрегиональных зонах, в лиге «Приволжье» на данный момент подтверждено участие 12 команд. Кстати, состав «Спартака» укомплектован только местными игроками. Городские власти пообещали помочь «Спартаку» с финансами — на ближайший сезон команде необходимо порядка 4 млн рублей. При этом Алексей Ладыков отметил, что финансирование клуба может осуществляться не только за счет муниципалитета, будет проработан и вопрос по поиску внебюджетных средств.