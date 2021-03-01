Жилье для жителей Чувашии станет доступнее

Сегодня Глава Чувашии Олег Николаев и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко договорились о совместной реализации проектов, нацеленных на повышение доступности жилья для жителей региона – сообщает портал органов власти Чувашии.

Так, в республике планируют запустить льготную ипотеку для отдельных категорий граждан с бюджетом программы в размере до полумиллиарда рублей, а также механизм создания инфраструктуры для жилья с помощью инфраструктурных облигаций.

«Это позволит увеличить объемы жилищного строительства, но не просто квадратными метрами, а качеством, удобством, комфортом с учетом стандартов комплексного развития территорий. В регионе сейчас действует программа льготной ипотеки под 6,5%, оператор которой ДОМ.РФ. На сегодня жителям предоставлено жилищных кредитов суммарно более чем на 10,9 млрд руб. Сейчас разрабатывается льготная региональная программа, на реализацию которой совместно может быть выделено порядка 500 млн рублей до 2024 года», — рассказал Виталий Мутко, добавив, что порядок и условия субсидирования платежей по ипотеке будут определены регионом до конца марта текущего года.

Предполагается, что воспользоваться новой льготной программой можно будет и для индивидуального жилищного строительства.

«Мы обсудили множество тем, которые лежат в плоскости развития индивидуального жилищного строительства, а также иных вопросов по обеспечению жилищного строительства на всех этапах. Это и ипотечное кредитование, чтобы различные категории населения могли иметь больше возможностей для приобретения жилья. Это и внедрение новых подходов в строительстве с учетом современных стандартов урбанизации и застройки территорий», — отметил Олег Николаев.