За заслуги и трудовые успехи

Указом Главы Чувашии от 18 марта 2021 года Почетной грамотой Чувашской Республики награжден Колбасов Александр Васильевич — генеральный директор ООО «Чебоксарская Электротехника и Автоматика».

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный артист Чувашской Республики» Маркитановой Екатерине Петровне — артисту оркестра Чувашской государственной академической симфонической капеллы, Яргейкину Леониду Алексеевичу — артисту драмы Чувашского государственного ордена Дружбы народов театра юного зрителя имени М. Сеспеля;

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Свинцову Юрию Александровичу — врачу функциональной диагностики отделения ультразвуковой и функциональной диагностики Больницы скорой медицинской помощи;

«Заслуженный механизатор Чувашской Республики» Исакову Валентину Васильевичу — трактористу ООО «Агрофирма «Пионер», г. Чебоксары;

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Вершининой Зинаиде Ивановне — слесарю-электромонтажнику ОАО «ВНИИР-Прогресс», г. Чебоксары, Смирнову Юрию Леонидовичу — начальнику отдела программных средств ООО «Научно-производственное предприятие «Динамика», г. Чебоксары;

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Герасимовой Альбине Юрьевне — учителю лицея № 4, Григорьевой Зинаиде Николаевне — учителю Турмышской средней школы Янтиковского района;

«Заслуженный экономист Чувашской Республики» Кокшиной Галине Алексеевне — заведующей сектором учета и отчетности — главному бухгалтеру администрации Комсомольского района.

Знаком материнской славы Чувашской Республики «АННЕ» награждена Селиванова Елена Владимировна — мать пятерых детей, Чебоксарский район.

Указом Главы Чувашии от 22 марта 2021 года присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Ивановой Елене Макаровне — уборщику служебных помещений Администрации Главы Чувашской Республики;

«Заслуженный юрист Чувашской Республики» Ильиной Ларисе Михайловне — нотариусу нотариального округа г. Чебоксары, Рыбаковой Елене Геннадьевне — нотариусу нотариального округа г. Чебоксары.