25 марта — День работника культуры

Уважаемые работники культуры Чувашской Республики, дорогие ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Невозможно недооценить вашу миссию по духовно-нравственному развитию Чувашии, сохранению и приумножению уникального культурно-исторического наследия республики и величия родного языка и литературы. Благодаря вашему высокому профессионализму в Чувашии проводятся крупные всероссийские и международные фестивали и конкурсы, реализуются музыкальные и театральные проекты. Ваше творчество получает самую высокую оценку профессионалов и любителей искусства и делает наш регион заметным на культурной карте страны.

Сердечно благодарю вас за ежедневный труд и преданность профессии.

Желаю вам творческих успехов, вдохновения и новых свершений!

Олег Николаев,

Глава Чувашской Республики