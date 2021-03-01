Чебоксарские депутаты подвели итоги 2020 года

На очередном заседании Чебоксарского городского Собрания депутатов с участием Главы республики Олега Николаева заслушаны итоги деятельности главы города – председателя Собрания Олега Кортунова за 2020 год и задачи на 2021 год. Обсуждены также итоги социально-экономического развития Чебоксар в 2020 году и рубежи на год нынешний. С докладом на эту тему выступил глава администрации города Алексей Ладыков.

В своем вступительном слово Олег Николаев нацелил на анализ достижений города в минувшем году с уклоном на выявления недоработок и проблем. Для республики столица – «существенная составляющая как в населении, так и в экономике». При этом она все больше включает в свою агломерацию близлежащие населенные пункты. Исходя из современных стандартов урбанизации пора думать уже о проектах в масштабе данной агломерации, отметил Глава.

В минувший сложный год правительство республики принимало ряд решений по поддержке столицы в различных направлениях. Стоит задача – двигаться дальше в строительстве новых микрорайонов, качественных безопасных дорог, школ и детсадов, модернизации коммунального хозяйства в контексте создания современных условий для жизни горожан.

Алексей Ладыков отметил высокую сплоченность руководства города и горожан в сложных условиях пандемии. Особая благодарность выражена медицинским работникам. Главным направлением работы администрации была реализация национальных проектов, на что городу было выделено около 3 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Далее глава администрации Чебоксар остановился на анализе основных сфер деятельности городского хозяйства, проблемах и путях их решения. В своих выступлениях депутаты затрагивали вопросы строительства и капремонта жилья, объектов образования, транспорта, теплоснабжения.

С содокладом на заседании выступил первый вице-премьер-министр финансов Михаил Ноздряков.