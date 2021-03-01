Студенты-медики рассказали о своей работе в «красной зоне»

«Мысль, что ты нужен людям, вдохновляет»

Едва ли не с первых дней пандемии на передовую борьбы с коронавирусом бросились те, кто только готовится стать медиком — студенты медицинского колледжа и медицинского факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Только студентов-медиков университета в «ковидные» госпитали за этот год пришло 607 человек, еще 73 продолжают работать в «красной зоне». Трудятся младшим и средним медперсоналом, помощниками врачей в реанимационных отделениях. Большинство предложили свою помощь добровольно. Просто потому, что однажды выбрали самую нужную профессию — и дежурства в самом пекле битвы за жизни людей в этом их только убедили.

Десять километров в защитном костюме

Студент пятого курса медфака Иван Краснов работает медбратом в «красной зоне» с декабря прошлого года — сутки через трое дежурит в инфекционном отделении больницы скорой помощи. Поначалу пришел устраиваться в отделение реанимации, но рабочие руки в тот момент там не требовались. Решение отправиться на передовую принял сам — родители и близкие, прямо скажем, такое известие встретили без радости. Переживали за учебу, да и риск, которому подвергают себя медики, огромный.

На страхи, как и на привыкание к непростым условиям «красной зоны», времени, впрочем, у Ивана не было. В первый же день, буквально с порога, молодого человека привлекли к выполнению всевозможных процедур по уходу за больными. Запомнилась ему и пожилая пациентка, состояние которой стремительно ухудшалось, и на его глазах ее перевели в реанимацию. «В тот момент не было страха, было искреннее желание помочь», — признался Иван. Фамилию пациентки, кстати, он до сих пор помнит, так что первый рабочий день в отделении для него стал в полной мере боевым крещением.

Сейчас у Ивана надевание многослойного защитного костюма доведено до автоматизма, а в первые дни, рассказывает, приходилось носить с собой инструкцию, чтобы все сделать правильно. «Представьте, скафандр космонавта. Примерно так же в этом костюме. Душно, жарко», — говорит медик. Тяжело и морально, и физически: за смену в таком облачении ему приходилось нахаживать до 10 километров.

На лекции — со следами от маски

Когда однокурсница Ивана Кристина Петрова узнала о том, что разворачиваются новые койки и требуются медсестры, она, не раздумывая ни минуты, тоже ринулась в «красную зону». До поступления на медфак Кристина успела отучиться на фельдшера в медколледже. Как и Иван, девушка с декабря трудится медсестрой в инфекционном отделении БСМП, только на разных этажах. «По выходным работаю сутки, а в будни — в ночную смену, с четырех часов вечера до восьми утра. Утром, к 8.20 иду на пару», — буднично говорит она.

«Да, было тяжело, приходилось с полосками от масок на лице на практические занятия идти», — рассказывает Кристина о рабочих днях палатной медсестры. Чтобы не отстать в учебе, студенты-медики брали конспекты и лекции прямо в больницу. Готовились к занятиям во время небольших перерывов и в редкие свободные минутки.

«Особенно тяжело было в декабре — когда поток пациентов возрос. Сейчас больных стало поменьше. Возможно, мы просто привыкли», — отмечает Кристина. В отделении она выполняет назначения врача — выдает лекарства, ставит капельницы, следит за состоянием больных. И работать в «ковидном» госпитале готова столько, сколько потребуется.

О пациентах Кристина Петрова отзывается с большой любовью — их, молодых, они всегда хвалили и благодарили за внимание и заботу. «Всех больных мы воспринимали как родных», — говорит девушка. — За каждого, кого выписывали, искренне радовались, а за всех, кого переводили в реанимацию — к сожалению, это тоже случалось — переживали. Эти моменты были самые тяжелые»…

Смена докторам растет достойная

О вкладе студентов-медиков в борьбу с пандемией на днях говорили в стенах медицинского факультета госуниверситета на ток-шоу «Год на передовой». В аудитории собрались 10 студентов-медиков, которые продолжают работать в БСМП. Ребята рассказали о том, что повлияло на их выбор, а эксперты — заместитель председателя правительства Чувашии — министр образования и молодежной политики Алла Салаева, министр здравоохранения Владимир Степанов, ректор ЧГУ Андрей Александров и главврач больницы скорой медицинской помощи Ильдар Абызов — как привлекали волонтеров-медиков для помощи врачам в борьбе с пандемией.

Впрочем, как отметил ректор вуза Андрей Александров, направлять никого не пришлось — ребята по велению души сами шли в самые что ни на есть горячие точки: «Я скажу так: переживания были смешаны с чувством гордости за молодых ребят, которые уже сегодня готовы дать клятву Гиппократа. Они доказали это своей работой. Честь и хвала молодой смене докторов».

Среди тех, кем гордится университет, — студентка пятого курса Эндже Гильфанова. До пандемии она уже имела опыт работы медсестрой в отделении реанимации, поэтому в «красную зону» пошла совершенно осознанно. И практически целый год не виделась ни с друзьями, ни с родными — не хотела подвергать их опасности…

«Очень уважительно отношусь к врачам, ведь за этой профессией стоит серьезнейшая учеба, — обратилась Алла Салаева к студентам. — Желаю, чтобы профессия стала для вас настоящим призванием, и вы испытывали чувство гордости за результат своей работы. Думаю, придя к вам в будущем, пациенты будут чувствовать себя в надежных руках». Она отметила, что главной задачей Оперштаба, который и сейчас действует в республике, стало сохранение здоровья жителей республики, и напомнила о еще недавнем режиме строгих ограничений.

В том, что смена растет достойная, уверен и главврач БСМП Ильдар Абызов. Он поблагодарил молодых людей за помощь, которую они предложили по зову сердца, а это особенно ценно. Отметил и хорошие знания, которые студенты получают в вузе — практические навыки они отрабатывают до автоматизма в созданном на базе медфака симуляционном центре.

«Опыт, который мы получили за этот год, — бесценный, — рассказала студентка-медик Ульяна Петрова. — Когда я только пришла в больницу, волнительно было просто подойти к пациенту. А теперь можем работать наравне с опытными медсестрами. Спасибо врачам, которые видели в нас своих преемников, и никогда не отказывали в помощи. А на вопрос, не изменилось ли за этот год мое отношение к профессии, отвечу: желание помогать людям только усилилось».

В знак признательности за работу студентам вручили благодарственные письма. Но лучшей похвалой для них в этот день стали добрые слова от пациентов. Одна из них, недавно поборовшая COVID-19, сказала «спасибо» студентам-медикам и врачам на ток-шоу лично.

Фото Максима Васильева

Студенты-медики не побоялись пойти в «красную зону». Своим поступком они показали, что выбрали профессию врача вполне осознанно, отметили в аудитории медфака.