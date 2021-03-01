За прошлый год в Чувашии собрано 86 млрд рублей налогов

По сравнению с 2019 годом рост составил почти три процента. Об этом сообщили на расширенном заседании коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Чувашии.

Открывая заседание, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашии Марина Петрова отметила, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, управлению удалось обеспечить прирост налоговых поступлений. Так, за предыдущий год поступления в федеральный бюджет выросли более чем на пять процентов, до 21 млрд рублей, а в консолидированный бюджет Чувашии налогов поступило на 4 процента больше, и их сумма приблизилась к 35 млрд рублей. Порядка 30 млрд рублей составили поступления на обязательное социальное страхование.

По словам Марины Петровой, не последнюю роль в сохранении положительной динамики темпа налоговых поступлений сыграло повышение эффективности налогового администрирования, в частности применение аналитических инструментов и систем контроля. Она отметила также, что существенно снизилось количество проведенных выездных налоговых проверок — за последние десять лет их число уменьшилось в 18 раз. Проверки налоговики осуществляли в тесном взаимодействии с правоохранительными и таможенными органами, а также с Росфинмониторингом.

Положительно оценил работу налоговой службы первый заместитель председателя правительства — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков. Он подчеркнул, что все плановые назначения по консолидированному бюджету республики выполнены, и отметил, что 93 процента собственных доходов консолидированного бюджета в республике формируется за счет налоговых поступлений. Также министр сообщил, что в лице налоговой службы как на федеральном, так и на местном уровне видят серьезного партнера, обладающего аналитической информацией. По словам Ноздрякова, региональная ФНС ближе всего к налогоплательщикам и обладает первичной информацией, а она может очень пригодиться Минфину Чувашии в решении социально-экономических задач.

КСТАТИ Оценку работе налоговой службы теперь выставляют и граждане. Мониторинг на протяжении последних лет проводят на сайте «Ваш контроль». Как сообщила руководитель Управления ФНС по Чувашии Марина Петрова, по состоянию на 1 января 2021 года доля граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг, составила 99,7%.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Чувашии Александр Рыбаков предложил упростить процедуру и создать единую отчетность для того, чтобы предприниматели смогли через МФЦ или через сайт налоговой службы отчитаться одним документом и в одну дату. По словам Рыбакова, необходимо это потому, что у предпринимателей помимо налоговых платежей очень много другой, неналоговой, отчетности.

Много вопросов у представителей чувашского бизнеса вызвал закон, подписанный 17 февраля Президентом Владимиром Путиным, согласно которому Федеральная налоговая служба получила расширенный доступ к банковской тайне. Как пояснила руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашии Марина Петрова, теперь согласно вступившему в силу закону налоговая может вне рамок проверки запросить лицевые счета физических лиц.

Задавали на коллегии предприниматели и другие насущные вопросы. И Александр Рыбаков выразил надежду, что на Координационном совете инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Чувашии путем диалога эти вопросы удастся решить.

Продолжение темы

На состоявшемся на прошлой неделе заседании коллегии Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашии среди прочих были обсуждены вопросы нововведений в налоговом законодательстве и взаимоотношений представителей бизнеса с налоговыми органами. Глава Чувашии Олег Николаев попросил налоговую службу внимательнее относиться к проблемам предпринимателей и призвал Минэкономразвития республики и уполномоченного по защите прав предпринимателей мониторить ситуацию в бизнес-сообществе и помогать решать спорные вопросы. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, руководитель региона подчеркнул, что это позволит выработать новые организационные мероприятия, которые будут способствовать развитию инвестиционной и предпринимательской активности в регионе.