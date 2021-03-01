Ставку по льготной ипотеке предложили устанавливать в зависимости от среднедушевого дохода в регионе

По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, так можно будет поддержать наименее обеспеченные регионы, сбалансировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере и создать для граждан стимул жить и работать в своем регионе.

«Сейчас правильно было бы рассмотреть этот вопрос с учетом размеров доходов жителей регионов. Среднедушевой доход в прошлом году в Москве составлял 75293 рубля, в Волгограде в три раза меньше — 25084 рубля. Ипотечная ставка одинаковая, но в равной ли степени она доступна для жителей Волгоградской области и Москвы?» — цитирует Вячеслава Володина его пресс-служба.

Программу льготной ипотеки под 6,5% годовых запустили в апреле прошлого года в качестве меры социальной поддержки в условиях распространения коронавируса. А в марте 2021 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что продлить программу без возникновения негативных эффектов возможно в 24 из 85 регионов.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до 15 апреля подготовить предложения по реализации программы в будущем, сообщает газета «Коммерсантъ».