Бывший директор ООО «СУОР» проведет в колонии два с половиной года

В декабре прошлого года Ленинский районный суд Чебоксар признал его виновным в уклонении от уплаты налогов со строительной организации за 2014-2016 годы на общую сумму более 107 миллионов рублей. Чтобы уменьшить налоговые выплаты, он вносил в декларации заведомо ложные сведения о якобы понесенных его фирмой расходах при взаимоотношениях с другими аффилированными с ней предприятиями, в том числе строившими его личный дом. Кроме того, в документах, подаваемых налоговикам, указывался явно завышенный размер расходов при строительстве объектов.

За все эти деяния суд приговорил фигуранта к трем годам колонии общего режима.

Сторона защиты, не согласившись с приговором, обжаловала его в апелляционном порядке — дескать, наказание очень сурово. К тому же после приговора осужденный в полном объеме оплатил имеющуюся задолженность по налогам. Но прокуратура республики не увидела оснований для назначения ему условного наказания вместо реального срока, и Верховный суд Чувашии согласился с этим. Однако с учетом полного погашения налоговой задолженности снизил экс-директору наказание до 2 лет 6 месяцев лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Мария Сидорова