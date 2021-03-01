На коллегии Минспорта Чувашии рассказали о новых катках, бассейнах и стадионах

В этом году в Чебоксарах появится центр уличного баскетбола, а в селе Ишлеи — современный ФОК с бассейном, уйдет на реконструкцию чебоксарский стадион «Волга», а через год в микрорайоне «Новый город» должно начаться строительство крытого ледового катка. Об этих хороших перспективах, об итогах прошлого года и спортивных планах на будущее шла речь на расширенном заседании коллегии Минспорта Чувашии. Участие в нем приняли Глава Чувашии Олег Николаев и вице-премьер — министр образования и молодежной политики республики Алла Салаева.

Спортивной общественности было что обсудить — несмотря на сложный из-за пандемии коронавируса 2020 год, жизнь не останавливалась. Люди активно занимались спортом (из-за ограничений многие делали это дома), вели здоровый образ жизни. Особенно преуспело в этом поколение бабушек и дедушек — за 2020 год доля жителей республики старшего возраста, вовлеченных в занятия спортом, увеличилась по сравнению с прошлым годом более чем на 20 процентов. Это самый высокий рост среди возрастных групп населения Чувашии, сообщил на заседании коллегии министр физической культуры и спорта Василий Петров.

Если же говорить о молодежи, отметил министр, то для многих ребят нужен хороший ориентир спортивных достижений. В свое время таким ориентиром для юного поколения был боксер Валерий Львов — после его победы на чемпионате мира дети просто ринулись в секции бокса. А сейчас ребят мотивируют заниматься спортом успехи гимнастов, фристайлистов, борцов Чувашии.

Но без строительства новых, современных спортсооружений и спортсменам, и любителям здорового образа жизни трудно поддерживать свою физическую форму. И база для будущих побед и рекордов каждый год прирастает новыми объектами. Так, в прошлом году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» были построены Региональный центр по хоккею и 25-метровый бассейн в селе Аликово, реконструировано футбольное поле на стадионе «Олимпийский», обустроены новое поле с искусственным подогревом на арене «Спартак» и межшкольный стадион для чебоксарской школы № 39 и гимназии № 1. В этом году планируется построить такие же стадионы открытого типа в Батыревском и Цивильском районах.

Многие любители игры в оранжевый мяч мечтали об открытии в Чувашии Центра уличного баскетбола. И скоро их мечта сбудется — центр в Чебоксарах должны построить в этом году, ежедневно на его площадке смогут заниматься баскетболом до 600 человек. В нынешнем же году должен быть разработан проект нового 50-метрового плавательного бассейна в спортивной школе № 9 — взамен устаревшего. А на 2022 год в федеральный проект включено строительство крытого ледового катка в микрорайоне «Новый город». Сейчас в рамках взаимодействия со спортивным сообществом республики депутат Госдумы Анатолий Аксаков активно подключился к решению проблемы оборудования школы олимпийского резерва № 2 современным биатлонным стрельбищем.

«Мы смогли добиться определенного прогресса в плане доступности спортивных объектов, — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев. — Удалось много сделать внутри имеющейся инфраструктуры, укрепить материально-техническую базу».

Олег Николаев сообщил еще одну приятную новость. В 2021 году республика получит средства из федеральной казны на реконструкцию значимого для столицы региона спортивного объекта — стадиона «Волга». Благодаря слаженной командной работе правительства республики и депутатов Госдумы Чувашия в этом году стала единственным регионом в стране, которому выделены дополнительные средства на реконструкцию спортивного сооружения, не предусмотренного ранее федеральным бюджетом, подчеркнул Глава республики. И добавил: «Дальше нам надо работать, чтобы этот объект спортивной инфраструктуры стал изюминкой Чебоксар. Юго-западный микрорайон требует нового импульса, в том числе в спортивном направлении».

КСТАТИ Один из очень важных показателей развития отрасли — спорт высших достижений. В 2020 году в состав сборных команд России были включены 183 спортсмена из Чувашии, на международных и всероссийских соревнованиях представители республики завоевали свыше 800 медалей разного достоинства.

Есть хорошие новости для «олимпийцев» Чувашии — в ближайшее время на рассмотрении Кабинета министров республики будет вынесен проект постановления, согласно которому единовременная премия за победу на Олимпиаде увеличивается с одного до трех миллионов рублей. Также будут увеличены суммы за участие в Олимпийских играх, как спортсменам, так и их тренерам. Кстати, эти выплаты увеличиваются впервые с 2012 года. Параллельно, сообщили на коллегии, ведется работа по повышению зарплаты тренерам спортивных школ.

Фото Олега Мальцева из архива редакции

Региональный центр по хоккею был введен в эксплуатацию в июне 2020 года. На данный момент, на стадионе уже проходили матчи Национальной молодежной хоккейной лиги, и проводился всероссийский турнир по следж-хоккею «Перле — Вместе».