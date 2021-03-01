Предстоящую избирательную кампанию обсудили на встрече Олега Николаева с представителями политических партий

Предлагайте пути развития

В сентябре 2021 года в республике пройдут выборы трех уровней — помимо выборов в Госдуму России и Госсовет Чувашии также состоятся выборы в органы местного самоуправления. Осенью в ходе голосования жителям республики предстоит избрать более 70 муниципальных депутатов, рассказал на встрече председатель Центральной избирательной комиссии Чувашии Александр Цветков.

По его словам, выборы ориентировочно будут объявлены во второй половине июня. «Пройдут они, скорее всего, по трехдневной системе, — отметил он. — Это позволит не скапливать на избирательных участках большое количество людей и соблюсти все необходимые противоковидные меры». Руководитель Центризбиркома также сообщил, что одна из особенностей предстоящих сентябрьских выборов — цифровизация избирательного процесса: «Ставится амбициозная цель — обеспечить все 100% избирательных участков видеонаблюдением».

ТОЛЬКО ФАКТЫ По данным Управления Минюста РФ по Чувашии, на сегодняшний день в республике свою деятельность ведут 23 отделения политических партий.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, на встрече Олег Николаев подчеркнул значимость партий в общественно-политической жизни республики и призвал региональные отделения в год выборов придерживаться принципов здоровой конкуренции. «Хочется надеяться, что партии будут предлагать четкие и понятные пути развития республики, обозначать имеющиеся проблемы. Это позволит выработать необходимые механизмы работы для достижения поставленных целей», — подчеркнул он. И напомнил, что хороший пример совместной работы есть — в прошлом году многие представители региональных отделений политических партий участвовали в разработке комплексной программы социально-экономического развития республики.

КСТАТИ

На выборах в Чувашии будут работать более двух тысяч наблюдателей. Как сообщает «Чувашинформ», об этом на встрече Главы республики с представителями региональных отделений политических партий рассказал руководитель Штаба общественного наблюдения Александр Белов. «Надо подготовить более 2200 наблюдателей, по два на каждый избирательный участок, — отметил он. — Вторая задача — информирование о ходе предвыборной кампании. Наблюдатели не просто должны сидеть и смотреть в потолок. Они сами должны занимать активную позицию, реагировать на нарушения избирательного законодательства и сигнализировать об этом».

Штаб общественного наблюдения продолжает заключать договоры с некоммерческими организациями и партиями о проведении совместной работы. По сообщениям информагентств, такое соглашение со штабом на днях подписали председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева и председатель Совета отцов Чувашии Алексей Мурыгин.

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