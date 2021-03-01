Восемь спортсменов из Чувашии могут войти в состав Олимпийской сборной

На днях Олимпийский комитет России опубликовал список отечественных спортсменов — кандидатов на участие в играх в Токио. В предварительный перечень попали спортсмены из Чувашии.

Всего в списках 1125 спортсменов. Наша республика представлена в легкой атлетике — Татьяна Архипова и Алина Прокопьева в марафоне, Анжелика Сидорова в прыжке с шестом и Кирилл Фролов в спортивной ходьбе. Также в предварительном перечне борцы вольного стиля Вероника Чумикова и Евгения Захарченко и спортивные гимнасты Владислав Поляшов и Елена Герасимова.

«Это хорошая новость для Чувашии, от себя лично отмечу, что очень рад за наших спортсменов, — поздравил их в социальной сети Instagram Глава Чувашии Олег Николаев. — Они прикладывают много усилий для того, чтобы получить возможность поехать на Олимпийские игры и достойно представить нашу страну, несмотря на ограничения. Мы их в этом поддерживаем».

До начала Олимпиады остается чуть больше четырех месяцев, подготовка спортсменов из разных стран идет полным ходом. Также на международных соревнованиях разыгрываются последние доступные олимпийские лицензии на игры.