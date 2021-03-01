На днях Олимпийский комитет России опубликовал список отечественных спортсменов — кандидатов на участие в играх в Токио. В предварительный перечень попали спортсмены из Чувашии.
Всего в списках 1125 спортсменов. Наша республика представлена в легкой атлетике — Татьяна Архипова и Алина Прокопьева в марафоне, Анжелика Сидорова в прыжке с шестом и Кирилл Фролов в спортивной ходьбе. Также в предварительном перечне борцы вольного стиля Вероника Чумикова и Евгения Захарченко и спортивные гимнасты Владислав Поляшов и Елена Герасимова.
«Это хорошая новость для Чувашии, от себя лично отмечу, что очень рад за наших спортсменов, — поздравил их в социальной сети Instagram Глава Чувашии Олег Николаев. — Они прикладывают много усилий для того, чтобы получить возможность поехать на Олимпийские игры и достойно представить нашу страну, несмотря на ограничения. Мы их в этом поддерживаем».
До начала Олимпиады остается чуть больше четырех месяцев, подготовка спортсменов из разных стран идет полным ходом. Также на международных соревнованиях разыгрываются последние доступные олимпийские лицензии на игры.
Восемь спортсменов из Чувашии могут войти в состав Олимпийской сборной
На днях Олимпийский комитет России опубликовал список отечественных спортсменов — кандидатов на участие в играх в Токио. В предварительный перечень попали спортсмены из Чувашии.