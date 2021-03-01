В Доме правительства обсудили подготовку к празднованию Дня Победы

Парад, «Бессмертный полк» и кино о войне

Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, на заседании рабочей группы под председательством вице-премьера — министра образования и молодежной политики республики Аллы Салаевой речь шла о концепции подготовки и празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторы праздника надеются — в этом году День Победы в республике пройдет без коронавирусных ограничений. Поэтому, в частности, в начале мая планируются проведение парада дошколят, акций «Георгиевская лента» и «Свеча памяти», выступления военного оркестра в парках Чебоксар и организация «Фронтового кинотеатра» с показом фильмов военной тематики. В преддверии Дня Победы в социальных сетях будут запущены акции с хэштегами #личноовойне, #пишуовойне и #ПесниПобеды. А кульминацией праздника станет Парад на Красной площади Чебоксар и акция «Бессмертный полк», которая пройдет по центральным улицам столицы.

На заседании также отметили — по традиции в районах и городах республики проверят условия жизни и социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны, вдов воинов, бывших несовершеннолетних узников фашизма. Им будут вручены именные поздравления и памятные подарки от имени Главы Чувашии.

В ТЕМУ По данным на 1 марта в республике проживает 8,7 тысячи ветеранов, в том числе 294 инвалида и участника Великой Отечественной войны, 6,3 тысячи тружеников тыла, 2 тысячи вдов умерших и 6 вдов погибших участников войны, 40 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 27 лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Фото Максима Васильева из архива редакции

Хочется верить, что в этом году «Бессмертный полк» снова пройдет по городам и районам республики.