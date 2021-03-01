Банк России выявил в Чувашии шесть нелегальных участников финансового рынка

Все они занимались незаконной выдачей потребительских займов, а некоторые использовали в своем названии слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности. Чтобы привлечь новых клиентов, кредиторы-нелегалы нередко рассылали предложения по электронной почте, в мессенджерах или социальных сетях, предлагали оформить займы в интернете.

«Обратившись к нелегальным, или, как часто их называют, «черным» кредиторам, граждане рискуют столкнуться с нарушением своих потребительских прав, с начислением больших процентов или с незаконным взысканием задолженности, — отметил управляющий Отделением-Национальный банк по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Банка России Александр Логвинов. — К тому же у них могут появиться проблемы при дальнейших попытках получить кредит или заем».

В Отделении Национального банка по Чувашской Республике напомнили, что на законных основаниях кредиты могут выдавать банки, имеющие лицензию Банка России, а займы — микрофинансовые и микрокредитные организации, ломбарды, кредитные и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, состоящие в государственном реестре. Проверить законность деятельности финансовой организации можно на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн» в разделе «Проверить финансовую организацию». Если ее нет в справочниках и реестрах, то она не имеет права оказывать финансовые услуги. О такой организации необходимо сообщить в Банк России и в правоохранительные органы.

К СВЕДЕНИЮ В целом по стране в 2020 году Банк России выявил свыше полутора тысяч нелегальных финансовых организаций, более 800 из них — «черные» кредиторы. Информацию обо всех выявленных случаях незаконной деятельности таких структур Банк России передал в правоохранительные и надзорные органы.