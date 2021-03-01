Она была светлым, добрым человеком…

Трагичная новость, в которую многим сотрудникам и друзьям «СЧ» до сих пор трудно поверить, — нет больше с нами начальника отдела подписки нашей газеты Марины Ивановой.

В «Советскую Чувашию» Марина пришла в 2004 году, до этого окончив филфак ЧГУ, поработав в газете «Бизнес-среда», в администрации Чебоксар и пресс-секретарем на АО «ЗЭИМ». И так и связала с «СЧ» жизнь, прониклась ее заботами и хлопотными газетными буднями. Основная работа Марины Ивановой была связана с продвижением «СЧ» в читательские массы — как менеджера по распространению газет, а затем как начальника отдела подписки.

Но сугубо должностными обязанностями дело не ограничивалось. Была у Марины привычка — брать на себя работу сколько сможет вытянуть, и чуточку больше. Если она выезжала в районы по подписным делам, обязательно возвращалась не с одним, а с несколькими материалами о людях села, о заботах и проблемах сельхозпредприятий и фермеров. Писать об этом ей было легко — сама она родилась в глубинке, в деревне Челкасы Урмарского района. И материалы у нее получались на славу: их не раз отмечали на редакционных летучках не только за журналистское мастерство и знание темы, но и за ту душевность и доброту, с которой она писала о сельских тружениках.

Да и сама Марина была добрым, светлым человеком, отзывчивой на чужую беду, всегда готовой помочь. Много лет она возглавляла президиум трудового коллектива газеты, опекала ветеранский отряд «СЧ». Вышедшие на пенсию журналисты «Советской Чувашии» знали ее телефон наизусть, созванивались с ней не только накануне праздников, но и просто так — рассказать о жизни, узнать о редакционных делах. И Марина всегда была с ними на связи. За каждого из наших пожилых журналистов она переживала как за родного человека и плакала, когда приходилось провожать в последний путь кого-то из ветеранской гвардии. Теперь не стало и ее самой. Так рано забрали ее тяжелые болезни, ведь было Марине всего 46 лет…

Редакция газеты «Советская Чувашия» выражает искренние соболезнования родным и близким Марины Ивановой. И сообщает, что прощание с Мариной состоится 16 марта в 11 часов, в Чебоксарах, в храме-часовне по улице Гладкова, 29б.