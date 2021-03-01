Житель Цивильского района создал скульптурную композицию о Сурском рубеже

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Местный мастер Сергей Васильев создал деревянные фигуры строителей рубежей. На эту работу его вдохновили рассказы односельчан, старшего поколения.

«Человек, не знающий своей истории, не заслуживает уважения. Если мы забудем о войне, наши дети уже ничего не будут знать о ней.  И поэтому я с любовью выполнял эту работу, постарался сосредоточить внимание на раскрытии внутреннего мира каждой фигуры и исполнении мужественных простых лиц. Эта композиция отражает взволнованные чувства благодарности нашим землякам за их трудовой подвиг в строительстве Сурского оборонительного рубежа», — рассказал Сергей Васильев.

Сейчас экспозиция «Сурский рубеж. Они были первыми» расположена в Цивильском районном доме культуры. В планах у его сотрудников сделать выставку передвижной.

Опубликовано: 15 марта 2021 г.


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