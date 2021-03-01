Прямую линию Олега Николаева в «Инстаграм» и «ВКонтакте» смотрели более 22 тысяч человек

Поступило около 2 тысяч обращений. За полтора часа Глава Чувашии дал ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Они касались транспортного обеспечения, водоснабжения, ситуации со строительством школ и детских садов, проблемы бродячих собак, доступности детской молочной кухни и медицины, коронавирусных ограничений, возможности введения «тихого» часа, поддержки многодетных и детей-сирот.