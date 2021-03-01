Все 68 новых троллейбусов должны поступить в республику до 1 апреля

Об этом сообщил Глава Чуваши, отвечая на вопросы пользователей социальных сетей.

«Предполагалось, что мы получим 68 троллейбусов до 1 января, но из-за пандемии получили лишь 10 в 2020 году. Сейчас работа производства возобновлена. Мы до 1 апреля получим троллейбусы, обеспечим финансово обязательства по контракту. В апреле весь транспорт должен выйти на линию», — отметил Олег Николаев.

Сегодня комиссия провела приемку очередной партии троллейбусов «Горожанин». Всего же за 11 и 12 марта проверено 20 новых поступивших машин.

«Из запланированных 68 новых троллейбусов, с учетом первой приемки, на данный момент принято 30 машин. Десять из них уже работают на маршрутах. Оставшаяся партия прибудет до 29 марта этого года», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.

Каждый троллейбус оснащен восемью видеокамерами, четырьмя информационными табло и даже USB-зарядками. Благодаря четырем печкам в машине тепло. В кабине водителя установлен кондиционер, сиденье регулируется настраиваемым подвесом, все это в сочетании с широким панорамным стеклом способствует комфортной и удобной работе.

Также у нового транспорта — низкий пол, широкие двери. Полная пассажировместимость – 100 человек, количество мест для сидения – 32. Троллейбус адаптирован для маломобильных групп населения.

Напомним, что договоренность о поставке троллейбусов была достигнута на встрече руководителя региона Олега Николаева с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, а распоряжение о выделении республике 1,2 млрд рублей из резервного фонда на обновление городского электротранспорта подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.