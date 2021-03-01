Поздравление с Днем работника уголовно-исполнительной системы России

Уважаемые сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы Чувашии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Работа с людьми, преступившими закон, требует серьезной подготовки и высоких моральных качеств.

Свидетельством профессионализма сотрудников УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии являются строгая дисциплина в подведомственных учреждениях, эффективная организация трудовой занятости граждан, осужденных к лишению свободы, их социальная адаптация.

От всей души желаю вам дальнейших успехов в вашей нелегкой службе! Крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам и вашим семьям!

Глава Чувашской Республики О. Николаев