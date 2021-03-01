Нетерпеливый водитель попал в изолятор за грубое нарушение ПДД

Несмотря на знак «Обгон запрещен», житель Иркутской области стал объезжать колонну транспорта на трассе М-7 в Ядринском районе по встречной полосе. Опасный маневр не остался незамеченным: экипаж отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД был начеку.

Лихача остановили и в ходе проверки по базам данных выяснили, что северянин в январе текущего года уже был лишен водительских прав на полгода за аналогичное нарушение. Автолюбитель уверял, что понятия не имел о таком суровом решении суда, но факт остается фактом. В итоге сильно торопившемуся путешественнику пришлось заночевать в камере изолятора местного отдела внутренних дел, а его машина была отправлена на специализированную стоянку.

10 марта составленный инспекторами ГИБДД материал об административном правонарушении по статье 12.7 КоАП России («управление транспортным средством водителем, лишенным прав») рассматривался в Ядринском районном суде республики, который назначил 25-летнему правонарушителю наказание в виде одних суток ареста. В этом же суде будет рассмотрен материал по части 5 статьи 12.15 КоАП за повторный выезд на полосу встречного движения. По данной статье предусмотрено наказание в виде одного года лишения прав управления.

Фото УГИБДД МВД по Чувашии

Привычка лихачить за рулем обернулась для жителя Иркутской области административным арестом и длительным лишением прав.