Пенсионер из Клычево украшает деревню фигурами из снега

К Масленице в деревне Клычево Чебоксарского района появился огромный пятиметровый снеговик. Снежную фигуру у местного клуба соорудил пенсионер Николай Иванов с деревенскими ребятишками.

Николай Иванович с супругой Ираидой Вениаминовной, заведующей клычевским домом культуры, — известные на всю округу снежные мастера. Вот уже много лет ни один праздник в деревне не обходится без забавных фигурок из снега, вылепленных их руками. На Новый год перед своим домом они сотворили настоящий снежный городок, который по вечерам еще и подсвечивался яркими гирляндами. Чего там только не было — и бычок, и горки, и ледяной штаб, и семейка снеговиков в разноцветных вязаных шапочках. Ко Дню всех влюбленных Николай Иванович изваял из снега большое алое сердце, а к 23 февраля — подводную лодку длиной около 15 метров. Артобъекты придумывает не только зимой, но и летом. На День семьи, любви и верности в июле порадовал односельчан макетом влюбленной пары из фанеры.

Снег для мартовского снеговика сельчанин сгребал в одну большую кучу всю неделю, чтобы он достиг необходимой плотности, а на минувших выходных с детворой взялся за работу. «Рослых» снеговиков он мастерил и раньше, но в этом году решил превзойти сам себя, соорудив фигуру гигантских размеров: высотой пять метров и почти восемь метров в обхват. Зимнего великана украсил лентами, платком, повесил сережки. Не забыл и про обязательный атрибут времени — маску.

С фигурками клычевского умельца с удовольствием все фотографируются, а мастер только и рад — знать, приходится по душе людям его увлечение.

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Снеговиков и раньше лепили в деревне, но такого гигантского в Клычево не видели.