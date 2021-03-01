Помощь детям с расстройством аутистического спектра станет более целенаправленной

В республике зарегистрировано около 300 детей с аутизмом. Возможно, кому-то эта цифра покажется небольшой, но за каждым ребенком стоит семья, которая вовлечена в процесс его воспитания. Мама такого ребенка, например, зачастую просто «выключена» из социальной жизни…

Проблемы семьи становятся проблемами всего общества, если их не решать. Уже доказано, что если всерьез заниматься ранней диагностикой и сопровождением детей с расстройством аутистического спектра (РАС), то больше половины из них прекрасно вписываются в общество. Они вырастают полноценными его гражданами, и уже не живут на мизерную пенсию инвалидов, вызывая опасения и недоумение у окружающих людей.

Сам термин «аутизм» у нас стал известен не очень давно, и многие плохо представляют себе, как жить по соседству с такими людьми, но на всякий случай боятся. Их пугает, что детей с РАС рождается все больше, хотя есть мнение, что это просто диагностика стала лучше. И если раньше странных детей записывали в «шизофреники», то теперь пытаются с ними работать. И там, где такую работу ведут неравнодушные люди, дети неплохо адаптируются.

Чтобы познакомиться с тем, как эта работа поставлена в нашей республике, в Чебоксары приехал помощник полпреда президента в ПФО Владимир Колчин. Он встретился с родителями школьников, обучающихся в гимназии № 5, где для детей созданы условия не только для обучения, но и для социализации. Мамы детей с аутизмом практически хором говорили о том, что после долгих мытарств по ведомствам наконец-то нашли возможность устроить детей в учебное заведение и были благодарны за это директору гимназии Инне Исаевой, которая не побоялась ввести здесь инклюзию.

Общую для всех позицию высказал Константин Насакин, который основал общественную организацию помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Крылья». По его мнению, с которым согласились присутствующие на встрече, сейчас нужно прописать маршрутизацию для таких детей, начиная с раннего возраста. Потому что проводить диагностику научились, но медики делают свое дело, педагоги свое, а в результате оказывается, что у семи нянек дитя без глазу.

Нужно разработать и внедрить на федеральном уровне маршрутизацию, когда специалисты каждой структуры будут знать, что нужно делать с конкретным ребенком, как им заниматься, если он оказался в регистре детей с РАС. Чтобы родители не бились в одиночку с особенностями своего ребенка и не упустили возможность его адаптации. А для этого нужно организовать межведомственное взаимодействие. После того как маршрутизация будет отработана, жизнь детей с особенностями станет легче и успешнее. Потому что РАС многолик, это очень многофакторное расстройство, и маршрутизация должна помочь не выпасть из поля зрения детям с теми или иными нарушениями.

Константин Насакин рассказал, что его организация получила президентский грант в 2,5 млн рублей на проект по инклюзивному образованию: на обучение специалистов, создание кинезио-зала, создание реестра, но очень много сил уходит на обучение людей, которые потом не занимаются детьми. И это очень сильно обесценивает их усилия.

Владимир Колчин согласился с доводами общественника, сообщив, что государство всерьез озаботилось подготовкой специалистов для воспитания и обучения таких детей. Потому что специалисты уверены — оставлять ребенка с аутизмом учиться дома означает надолго затормозить его развитие и по сути лишить полноценной жизни.

В чебоксарском детсаду-школе № 3 высокий гость познакомился с тем, как проходит реабилитация детей с уже выставленным диагнозом. Этот детский сад посещает 10 малышей, и 27 человек учатся в школе. Евгения Осипова рассказала, что в школьном секторе занято по семь учителей и воспитателей продленного дня. Работают пять тьюторов, по два ассистента учителя, психолога, дефектолога и логопед. На 27 детей приходится 26 педагогов. Зато дети, которые окончат здесь начальную школу, перейдут не только в гимназию № 5, но и в обычные школы, а впоследствии получат специальность и станут работать на благо общества.

В продолжение темы: