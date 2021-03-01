В новой книга Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд» есть глава и о Чувашии

Как и в двух первых книгах известной писательницы, в романе «Эшелон на Самарканд» действие происходит в начале 1920-х годов прошлого века. Это роман-путешествие. По сюжету молодой красноармеец Деев и комиссар по делам детей Белая вывозят 500 погибающих от голода сирот из Казани в Самарканд.

Яхина писала эту книгу больше двух лет, изначально планируя создать лишь небольшую повесть. Вот что автор рассказала порталу Business FM о своем произведении:

«В книге «Эшелон на Самарканд» очень много правды, хотя местами эта правда может казаться фантастической, может казаться авторским вымыслом. Одна глава о том, как детский комиссар Белая путешествует по Чувашии, основана на мемуарах профессионального борца с беспризорностью Аси Давыдовны Калининой. Реальна и глава о том, как начальник эшелона Деев кормит на вокзале в Казани голодающих прямо с колес питательного поезда. Все остальное в романе имеет отношение к правде или вытекает из правды. Правда — это положение детских домов и эвакопоездов, судьбы детей, которые описаны в романе, количество беженцев, паралич железных дорог, который был в 1920-е годы. Одна точка зрения была, собственно, точка зрения голодающих, взгляд другой — был взгляд сотрудников органов, которые с этим голодом боролись. Действительно, очень много правды, несмотря на такой приключенческий, очень задорный сюжет.

Я, когда писала роман «Эшелон на Самарканд», понимала, что рассказываю об очень тяжелой теме — теме голода в Поволжье. И мне хотелось, чтобы этой теме было противопоставлено что-то, что поможет читателю легче двигаться по роману. Поэтому я осознанно использовала кинематографические приемы, строила сцены как в кино, диалоги старалась писать острые, конфликтные, монтировала сцены, то есть пыталась показать эту историю, а не просто ее рассказать. Поэтому да, в романе «Эшелон на Самарканд» много кинематографического, я буду счастлива, если экранизируют текст…»

КСТАТИ На презентации романа, которая на этой неделе прошла в ТАСС, Яхина сообщила, что изначально задумывала создать небольшую камерную повесть о том, как несколько подростков-беспризорников собираются в Успенском монастыре города Свияжска, где организуется коммуна для детей. Сюжет строился вокруг группы мальчишек, их сложном детстве на фоне ранних советских лет. «Но постепенно погружаясь в тему начала 1920-х годов прошлого века, я понимала, что темами, которые тогда определяли жизнь всех людей в стране, были гражданская война и голод, — сказала Яхина. — Голод пришел и остался, он был не два года, как мы привыкли считать, а больше. — Я поняла, что нечестно, неправильно эту тему обходить. И мне показалось, будет правильнее написать именно об этом».

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Рассказанная в романе история близка Гузель Яхиной и оттого, что в 1922 году ее дедушку с отцовской стороны на одном из таких же эшелонов отправили в Туркестан. Он выжил, но половина всех детей, которые с ним ехали, погибла.