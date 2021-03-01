В Чебоксарах прошли чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по фитнес-аэробике

Порядка 800 спортсменов из двух десятков городов России прибыли в столицу Чувашии продемонстрировать свое мастерство. Не только за наградами — решалась судьба путевок на чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике, которые пройдут с 26 по 28 апреля в Москве. В итоге их обладателями стали команды-победители и призеры соревнований.

На этих состязаниях Чувашию представляли более 40 команд из Чебоксар, Новочебоксарска, Комсомольского, Цивильского, Шумерлинского и Вурнарского районов. Выступления проходили в нескольких дисциплинах: «аэробика», «аэробика 5 человек», «степ-аэробика», «хип-хоп», «хип-хоп — большая группа», «спортивная аэробика».

Коллективы из нашей республики показали весьма достойные результаты. Так, команда «Имоушен» в дисциплине «хип-хоп» стала обладателем золотых медалей в возрастной категории от 17 лет и старше. Среди более младших ребят (11-13 лет) хорошо проявил себя коллектив «Свит Бейби» — он занял 3 место в дисциплине «аэробика 5 человек». В этом же направлении фитнес-аэробики команда «Дрим Тим» неплохо отработала свою соревновательную программу и смогла завоевать бронзовые медали в возрастной категории от 14 до 16 лет.

Федерация фитнес-аэробики Чувашии под руководством Оксаны Вербиной сегодня ведет активную работу по популяризации этого вида спорта. В городах и районах республики открыто уже 15 отделений, где занимаются более трех тысяч спортсменов.

Фото республиканской Федерации фитнес-аэробики

Фитнес-аэробика является одним из самых молодых видов спорта, который к тому же олицетворяет красоту и грацию.