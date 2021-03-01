«Слабым» школам помогут «подтянуться»

В прошлом году по результатам экзаменов чебоксарских школьников за последние годы были определены десять общеобразовательных учреждений, в которых есть проблемы с подготовкой детей. В чем причины такого положения дел, предстоит определить городскому управлению образования. И каждая школа должна рассматриваться в индивидуальном порядке — такую задачу поставил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков на еженедельной планерке.

«При выявлении школ с низкими образовательными результатами учитывались данные всероссийских проверочных работ по математике и русскому языку в 5 и 6 классах, ОГЭ и ЕГЭ по тем же предметам. Под «низкими» понимаются результаты, когда 30 и более процентов обучающихся не справились с работой», — пояснил начальник управления образования Дмитрий Захаров.

Уже разработана «дорожная карта» по повышению качества образования в таких школах. Им будет оказана адресная помощь по внедрению новых технологий, для педагогов составлен план профессионального развития, за учениками, показавшими низкие результаты на контрольных срезах, организуют индивидуальное сопровождение кураторов.

Глава администрации Алексей Ладыков отметил, что прошлый год был непростым для системы столичного образования, но 31 образовательная организация включена в Федеральный реестр «Всероссийская книга Почета», десять чебоксарских школ вошли в рейтинг лучших.

«Школы города Чебоксары дают хорошее образование. Тем не менее по результатам оценочных процедур определены учреждения с низкими образовательными результатами… Необходимо убрать формализм в мероприятиях по повышению качества обучения и воспитания, выполнить все методические рекомендации, внедрить институт кураторства», — приводит слова Алексея Ладыкова официальный сайт горадминистрации.