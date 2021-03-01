Хоккеисты «Спутника» завоевали «серебро» на Всероссийских соревнованиях «Золотая шайба»

В Астрахани завершился третий этап Всероссийских соревнований среди юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова, в которых принимали участие юноши 2010–2011 годов рождения. На турнире скрестили клюшки 16 команд-победителей региональных этапов, спортивную честь Чувашии защищал новочебоксарский «Спутник». Подопечные Дмитрия Куликова последовательно обыграли своих оппонентов из Липецкой области, Башкортостана, Мордовии и Ивановской области. В следующей встрече «Спутник» победил команду «Арслан» (Республика Татарстан) со счетом 5:3, но в заключительном матче проиграл клубу «Академия» из Пермского края — 0:2.

По результатам турнира ребята из «Спутника» заняли второе место и выиграли путевки в Суперфинал соревнований «Золотая шайба», который пройдет в конце мая — начале июня 2021 года.