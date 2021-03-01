Кошка проехала тысячу километров под капотом военного грузовика

Колонна военной спецтехники следовала из Чебоксар до Новосибирска, и во время очередной стоянки один из водителей обнаружил под капотом своей машины пушистую кошечку. Оставить себе попутчицу военные не смогли и передали ее челябинским волонтерам. Об этой истории рассказали журналисты интернет-портала «Челябинск онлайн».

«Я находилась на работе, когда мне позвонили водители, я сначала подумала, что это дальнобойщики, — вспоминает директор приюта для бездомных животных «Я — живой!» Вероника Варламова. — Рассказали, что они не заметили, как кошка запрыгнула под капот, что она проехала с ними тысячу километров, и что через два часа они будут проезжать Челябинск и просят помочь пристроить животное. И все. Мы в итоге встретились на трассе. Оказалось, что это военные, кошка запрыгнула в их машину. Такая кошка-разведчица. Мы ее благополучно забрали и пристроили на передержку».

Вероника призналась: не ожидала, что военные окажутся такими неравнодушными людьми. «У них доброе сердце, и молодцы, что они подумали о несчастной кошке, а не просто выбросили ее за борт и дальше поехали», — говорит она.

Водители рассказали, что под капотом грузовика кошка могла ехать около двух суток. После Чебоксар они делали остановку в придорожном кафе, возможно, именно там теплую машину киса и облюбовала. На время ее приютила челябинка Татьяна Фомина.

«Она очень ласковая. По ней это сразу было видно. Даже когда я ее забрала и мы сели в такси, она высунула голову из сумки, и всю дорогу ехала, уснув у меня на руке, — рассказала Татьяна. — Я ее привезла в сумке, поставила в коридоре. Она минут пять, наверное, не выходила из сумки, сидела, осматривалась. Потом аккуратно вышла, оглядела территорию. Я ее покормила, напоила и произвела все медицинские манипуляции — купила таблетки, дала их кошке, обработала и вымыла ее».

Татьяна не исключает, что кошку оставит себе, ведь они уже подружились. Правда, если на беглянку заявят права предыдущие хозяева, с челябинской пропиской ей придется проститься.

«По закону мы в течение трех дней должны написать в МВД заявление о том, что мы нашли кошку, — пояснила Вероника Варламова. — И если в течение, я не помню сколько, полугода, по-моему, объявится хозяин, то мы должны отдать кошку ему, если он докажет, что он хозяин. Но тут кошка-путешественница. Где она там, в Чебоксарах где-то села? Но если ее будут искать, может быть по телевизору найдется ее хозяйка, пожалуйста, мы ее с удовольствием отдадим обратно».

ОТ РЕДАКЦИИ С помощью журналистов портала «Нижний Новгород онлайн» мы связались с их коллегами из Челябинска. Как сообщила «СЧ» автор статьи Ольга Козлова, пока прежние хозяева кошки о себе не заявили. Но если кто–то узнает в этой симпатичной трехцветной путешественнице свою кошку, он может позвонить по телефону редакции — 8-932-300-00-74.

Фото: Чтобы найти приют для хвостатой путешественницы, военным пришлось изменить маршрут и заехать в Челябинск.