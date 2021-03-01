Вокзал поделит место с торговым центром

А стихийной автостанции на «Роще» подыскивают новый адрес

В начале года жителей Чувашии всерьез обеспокоили слухи о якобы грядущей перспективе закрытия Центрального автовокзала в Чебоксарах и автостанций в райцентрах республики. Поводом послужило решение совета директоров АО «АвтоВАС» об отказе от автовокзальной деятельности и услуг по перевозке пассажиров, которое компания приняла в январе. Тогда же в АО «АвтоВАС» сообщили, что на конкурсной основе выберут контрагента, который будет оказывать услуги автовокзалов. И вот новый оператор определен. С 1 апреля автовокзалы и автостанции Чувашии перейдут под управление индивидуального предпринимателя Ильи Степанова. На прошлой неделе на брифинге в Минтрансе республики обсудили дальнейшее развитие сети автовокзалов в регионе.

СПРАВКА «СЧ» В ведении АО «АвтоВАС» до 31 марта остаются 2 автовокзала в Чебоксарах и 17 диспетчерско-кассовых пунктов в городах и районах республики.

Как рассказал генеральный директор АО «АвтоВАС» Артур Валеев, на конкурс поступило семь заявок — не только из Чувашии, но и из других регионов. Свое желание войти на автовокзальный рынок выразили перевозчики, компании в сфере управления недвижимостью, предприниматели. Проанализировав предложения, в том числе и финансовое положение участников, победителем признали индивидуального предпринимателя Илью Степанова. С ним уже заключили договор на оказание услуг автовокзальной деятельности. На брифинге отметили, что передача имущества в аренду будет поэтапной, чтобы этот процесс прошел максимально мягко как для перевозчиков, так и для населения.

На вопрос журналистов о сфере деятельности Илья Степанов ответил, что ранее занимался транспортным консалтингом в столице — обеспечивал взаимодействие московских и подмосковных перевозчиков с госорганами. Судя по данным из открытых источников, в качестве индивидуального предпринимателя молодой человек зарегистрирован недавно — в январе этого года.

В качестве первоочередной задачи бизнесмен назвал организацию бесперебойной работы автовокзалов, есть планы и относительно проблемных точек городской инфраструктуры. В частности, наладить нормальные пассажироперевозки в северо-западном районе Чебоксар. После ликвидации принадлежавшей «Чувашавтотрансу» Новосельской автостанции стихийный автовокзал, как известно, образовался на кольце у «Рощи». Ни о безопасности, ни о комфорте для пассажиров там, конечно, и речи не идет… «Есть понимание, как решить эту проблему», — был краток Степанов.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Юрий Арлашкин, отметив, что отправление с «Рощи» — это вопрос регионального Минтранса, пояснил: один из вариантов решения этой больной проблемы — переместить автостанцию на площадку у «Контура». Там и для разворота автобусов, и для небольшой автостанции места достаточно. «Предприятие «Контур» находится в залоге у «Сбербанка», который подыскивает инвестора. Если будет найден инвестор, на площадке у «Контура» можно разместить небольшую автостанцию в Ядринском направлении. У «Рощи» это сделать сложно», — рассказал о планах Юрий Арлашкин.

О будущем чувашских автовокзалов тоже говорили весьма бодро. И Центральный автовокзал в Чебоксарах, и сеть автовокзалов в районах и городах планируют развивать по европейскому стандарту — когда вокзал соседствует на одной площадке с торговым центром. «Мы заинтересованы в сохранении диспетчерско-кассовых пунктов, так как они являются точкой притяжения трафика для торговли, с точки зрения бизнеса закрывать их было бы неправильно», — заверили предприниматели. Вместе с улучшением инфраструктуры на вокзалах будут развивать качество услуг и сервис — покупку билетов на сайте и через терминалы, установят кассы с возможностью кэшаута — снятия наличности.

С приходом нового оператора рейсы, маршруты, тарифы и перевозчики останутся прежними, подчеркнули на брифинге. Без изменений будут работать кассы и перроны. «Для пассажиров никаких изменений не будет. Наоборот, все делается для улучшения качества обслуживания», — отметили в Минтрансе республики, сообщив, что постоянно мониторят ситуацию.

И если некоторые перспективы представляются еще весьма далекими, то Центральный автовокзал в Чебоксарах уже в этом году ждет большая трансформация. По словам Артура Валеева, к концу лета рядом со старым зданием построят соответствующее всем требованиям новое, туда и переедет автовокзал. Площадь здания будет небольшой, и скорее всего автовокзал сменит статус на автостанцию. В этом, как заверил предприниматель, есть свои плюсы: смена категории транспортных объектов позволит убрать пресловутые заборы. Более удобными станут въезды, выезды и парковка, появится пешеходная улица. Старое здание Центрального автовокзала отдадут под торговый центр — предложения о сотрудничестве уже поступают от таких торговых сетей, как «Светофор» и «Победа». Сразу после открытия нового здания здесь планируют сделать ремонт.

Фото: Содержать здание автовокзала площадью 2500 кв. метров владельцу стало невыгодно.