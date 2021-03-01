40 тысяч доз вакцины «Спутник V» должны поступить в Чувашию в марте

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев, подводя итоги работы за месяц.

В феврале в Чувашию поступило 33 тысячи доз вакцины, хотя предполагалось больше.

«Популярность вакцинации растёт с каждым днем. 24 тысячи жителей Чувашии привились от коронавируса, а более 9 тысяч уже двумя компонентами. Мы ожидаем, что разрыв в поставках будет устранен, потому что производственные мощности набирают обороты. Возможность вакцинироваться будет у каждого жителя Чувашии. Тем более сейчас мы ожидаем прихода и других вакцин, зарегистрированных в России», — отметил Олег Николаев.

Глава Чувашии подчеркнул, что медучреждения готовы и дальше развивать инфраструктуру, чтобы расширить доступность вакцины. Жители самых отдаленных от райцентров населенных пунктов смогут привиться на месте — туда будут направлены мобильные бригады. Также Олег Николаев заявил о готовности открывать больше пунктов вакцинации в торговых центрах. В столице республики уже провели вакцинацию в ТЦ «Каскад».

В марте в Чувашию должно поступить более 40 тысяч доз вакцины от коронавируса. Это и поможет организовать в Чувашии вакцинацию в большем количестве мобильных прививочных пунктов.

Опубликовано: 9 марта 2021 г.


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