В Чувашии с 3 марта был дан старт Всероссийскому зимнему фестивалю ГТО

Принять участие в нем могут жители республики в возрасте от 18 до 64 лет, предварительно зарегистрировавшиеся на сайте user.gto.ru.

Испытанием для представителей VI-X ступени станет бег на лыжах. Победители и призеры регионального этапа состязаний в каждой из возрастных групп будут награждены дипломами, медалями и кубками.