8 Марта — Международный женский день

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашии

«Милые женщины!

От всего сердца поздравляю вас с весенним праздником — Международным женским днем!

Красивые, любимые, дорогие, вы вдохновляете мужскую половину человечества на созидание, открытия и благородные поступки. В стремлении завоевать ваши сердца, осчастливить и защитить вас мужчины самосовершенствуются, придумывают лучшее, находят новое.

Женщины — настоящее украшение нашей республики. Ваши чуткость и доброта, таланты и компетенции, проекты и инициативы востребованы во всех сферах экономики,

в предпринимательской среде, в науке, в социальной сфере, в государственном управлении. Восхищает ваше умение совмещать профессиональную карьеру с заботой о родных и близких, с хлопотами по созданию домашнего уюта. Дорогие соотечественницы, желаю вам женского счастья, внимания мужчин, семейного благополучия! Любви, здоровья, молодости и красоты!»

Дорогие, любимые женщины!

Сердечно поздравляем вас с праздником весны и любви —

Международным женским днем 8 Марта!

Этот праздник связан с пробуждением природы, началом нового, светлого и прекрасного времени года. Весна и женщина олицетворяют собой начало жизни. Природа наделила вас неиссякаемой энергией, душевной красотой, беззаветной преданностью и жизненной мудростью. Вы умеете хранить семейный очаг, делать мир светлым и радостным. Перемены к лучшему в России и нашей республике невозможны без вашего участия. Благодаря вам мир становится лучше, добрее и справедливее. Спасибо вам за вашу любовь, заботу и терпение.

От всей души желаем вам весеннего настроения, цветов и улыбок. Будьте счастливы, здоровы и жизнерадостны! Сохраните свое обаяние на долгие годы!

С уважением и признательностью,

Анатолий Аксаков и Игорь Моляков,

депутаты Государственной Думы

Уважаемые женщины!

Сердечно поздравляю вас

с Международным женским днем 8 Марта.

Этот замечательный весенний праздник является символом глубокой признательности и благодарности всем женщинам. В напряженном ритме современной жизни вы успеваете воспитывать детей и вести семейные дела, проявляя постоянную заботу о родных и близких, делать карьеру и заниматься общественной работой. Вы незаменимы на производстве, на вас держатся такие отрасли как образование, здравоохранение, культура.

Особая наша признательность женщинам — ветеранам, отдавшим свои лучшие молодые годы достижению Победы над фашизмом, восстановлению и дальнейшему развитию народного хозяйства в послевоенные десятилетия. Глубокий сыновний поклон им.

От души желаю вам, дорогие женщины, много солнца и тепла, поддержки и понимания, доброго здоровья, благополучия и счастья.

И пусть исполняются все ваши мечты и планы!

Николай Малов,

депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Дорогие женщины!

От имени мужского коллектива кондитерской фабрики «АККОНД» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!

Этот весенний день символизирует любовь, красоту и гармонию — все те бесценные качества, которыми во все времена была наделена женщина.

Вы наполняете мир добротой, чуткостью и нежностью, окружаете близких вниманием, заботитесь о детях, храните тепло семейного очага, прекрасно совмещая это с карьерными успехами и профессиональными достижениями. Спасибо вам за терпение, понимание и сердечность.

Особую признательность выражаю всем милым женщинам, которые составляют основу трудового коллектива фабрики «АККОНД» и ежедневно вкладывают душу в развитие кондитерской отрасли страны. Пусть вас никогда не покидает вдохновение и энтузиазм, а работа приносит удовольствие, достаток и умиротворенность.

От всей души желаю всем представительницам прекрасного пола крепкого здоровья, прекрасного солнечного настроения, счастья, очарования и красоты. Пусть в ваших домах царят уют, благополучие, мир и согласие!

Валерий Иванов,

депутат Госсовета Чувашии,

генеральный директор АО «АККОНД»