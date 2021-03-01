Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет в Чувашии 13 марта

В ней смогут принять участие мамы и папы будущих выпускников. Родители получат возможность пройти всю процедуру ЕГЭ, от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов. Они увидят, как проходит регистрация и рассадка участников ЕГЭ в аудиториях и как выглядят их рабочие места, узнают о мерах противоэпидемической безопасности на экзаменах. Родителям предложат написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов. На пробное испытание будет выделен 1 час.
Опубликовано: 4 марта 2021 г.
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