Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет в Чувашии 13 марта

В ней смогут принять участие мамы и папы будущих выпускников. Родители получат возможность пройти всю процедуру ЕГЭ, от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов. Они увидят, как проходит регистрация и рассадка участников ЕГЭ в аудиториях и как выглядят их рабочие места, узнают о мерах противоэпидемической безопасности на экзаменах. Родителям предложат написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов. На пробное испытание будет выделен 1 час.