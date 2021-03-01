Пенсии за праздничные дни жители республики получат досрочно

Изменения в графике связаны с празднованием Международного женского дня. Как сообщает пресс-служба республиканского отделения ПФР, изменения в первую очередь коснутся тех пенсионеров, которые получают выплаты на почте. 8 марта — нерабочий день и для региональных отделений «Почты России», и 7 марта нынче приходится на выходной. Поэтому деньги для выплаты пенсий во все почтовые отделения республики будут перечислены заблаговременно. Пенсионеры, у которых график выплат выпадает на грядущие три мартовских дня, пенсии получат 5-го числа — за 5-6 марта, 6-го — за 7-8 марта. С 9 марта пенсии начнут выплачивать по установленному графику.