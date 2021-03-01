Виртуоз телефонного обмана отправится в колонию

Мошенника не сразу узнавали по голосу, но зато давали в долг крупные суммы денег…

Он мог позвонить совершенно незнакомому человеку, завести разговор и убедить в чем угодно. После пары фраз человек, с которым общался мошенник, не только «узнавал» старого знакомого, но и был готов помочь в трудную минуту.

В распоряжении преступника каким-то образом оказалась база данных с именами владельцев телефонных номеров, что облегчало начало беседы, но остальное исключительно заслуга талантливого манипулятора. Мужчина не торопился называть потерпевшему свое имя — теряясь в догадках, кто это мог быть, жертва сама неуверенно давала подсказку: «Леха, ты что ли?» «Я!» — радостно отзывался собеседник, попеняв «другу» за долгое узнавание. Потом выяснялось, что «Леха» объявился не просто так и ему срочно требуется энная сумма взаймы.

Сколько спрашивать «разводила» тоже безошибочно угадывал на интуитивном уровне. У жителей Чувашии, к примеру, одалживался скромно — от пяти тысяч и выше. А москвичей «раскручивал» по крупному, похищая до полутора миллионов рублей. Получив перевод, внезапно объявившийся приятель так же внезапно оказывался вне зоны доступа.

Но только не для сотрудников полиции. За свои «художества» в отношении наших земляков 42-летний житель города Новомосковска Тульской области уже получил свои девять месяцев лишения свободы, а сейчас сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Чувашии устанавливают причастность осужденного к аналогичным фактам мошенничества в других регионах. «Друзей» у арестанта, как выясняется, полно по всей России…

Фото osnmedia.ru

Ни разу не видя своего «друга» в лицо, десятки людей из разных регионов страны «узнавали» его по голосу и без лишних вопросов переводили деньги.